Kylian Mbappe bir internet şakası yüzünden Çin'de boykot edildi: Sponsorlar iş birliğini iptal etti

Fransız futbol yıldızı Kylian Mbappe'nin Çin'in eski lideri Mao Zedong'un yer aldığı bir internet mem'i hakkındaki şakası, ülkede sert tepkilere yol açtı. Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından birçok büyük Çinli şirket, futbolcuyla olan iş birliğini sonlandırdı.

Söz konusu olay, Mbappe'nin kendisinin yer aldığı bir mem hakkındaki sohbeti sırasında yaptığı şakayla ilgili. Futbolcu, yüzünün Çinli diktatör olarak tanımlanan bir kişinin görseline yerleştirildiği mem'i en komik bulduğunu söylemişti. Bu görselin Mao Zedong'a atıfta bulunduğunun anlaşılması üzerine Çin sosyal medyasında eleştiriler yoğunlaştı.

Sonuç olarak Dongpeng, Mengniu ve Milkground gibi şirketler Mbappe ile iş birliğini durdurduklarını açıkladı. Ayrıca futbolcunun Çin'deki bazı sosyal medya hesaplarında yeni takipçi ekleme özelliğinin kısıtlandığı bildirildi. Çin devlet televizyonunun La Liga maçlarının yayınını geçici olarak durdurduğuna dair bilgiler de yayıldı.

27 Ekim'de Mbappe, yorumunun uygunsuz olduğunu kabul ederek Çin halkından ve sözlerinden incinen herkesten özür diledi. Futbolcu, böyle bir tepkiye yol açma niyetinin olmadığını, Çin halkına ve tarihine saygı duyduğunu belirtti.

Böylece internetteki bir şaka, ünlü futbolcunun Çin'deki ticari ortaklıklarını da etkilemiş oldu.