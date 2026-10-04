Kırgızistan, Rusya'daki kolera haberlerinin ardından sınır kontrollerini sıkılaştırdı

Kırgızistan, Rusya'da kolera vakalarının görüldüğüne dair çıkan haberlerin ardından devlet sınırındaki geçiş noktalarında sıhhi-karantina denetimlerini sıkılaştırdı. Konuyla ilgili açıklama ülkenin Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı.

Tüm sıhhi-karantina noktalarının güçlendirilmiş çalışma düzenine geçirildiği belirtildi. Sınırda uzmanlar; vatandaşların, araçların ve yüklerin hareketini kontrol ediyor.

Bakanlık, bu önlemlerin bulaşıcı hastalıkların, özellikle de çok tehlikeli enfeksiyonların ülke topraklarına girişini ve yayılmasını önlemek amacıyla alındığını bildirdi. Durum, sıhhi-epidemiyolojik hizmetin kontrolü altındadır.

Kolera, esas olarak kirli su veya gıda yoluyla bulaşan ve şiddetli su kaybına yol açabilen akut bir bağırsak enfeksiyonudur. Bu nedenle hastalığı önlemede temiz içme suyu kullanmak ve hijyen kurallarına uymak önemlidir.

Daha önce Rusya'nın İrkutsk bölgesindeki bir hastanede kadın bir hastanın hayatını kaybettiğine dair haberler yayılmıştı. Bu olayın ardından sosyal medyada ölüm nedeninin kolera ile bağlantılı olabileceğine dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ancak enfeksiyon nedeninin resmen doğrulandığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.