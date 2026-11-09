Gazeteciler ve sunucular için yeni rakip: Çin robotları tanıttı

·8·Dünya
Gazeteciler ve sunucular için yeni rakip: Çin robotları tanıttı

Çin'de yapay zeka ile çalışan iki insansı robot sunucu tanıtıldı. İnsan görünümünde yaratılan bu robotlar, kamera karşısında durma, konuşma, doğal hareket etme ve konuşmanın içeriğine göre yüz ifadelerini değiştirme yeteneğine sahip.

Yeni robotlar, 5 Kasım'da Pekin'de düzenlenen Dünya Medya Zirvesi kapsamındaki yapay zeka forumunda sunuldu. Proje, Çin'in Xinhua haber ajansı ve UBTECH Robotics şirketinin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Robotlardan biri erkek, diğeri ise kadın görünümünde tasarlandı. Dış görünüşlerini mümkün olduğunca insana benzetmek için biyonik deri, insansı robotik ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanıldı. Ayrıca konuşmaları, dudak hareketleri ve yüz ifadeleri birbiriyle uyumlu hale getirildi.

Robotlar, Xinhua Yudian adlı yapay zeka platformuna bağlı. Bu sistem, haber ajansının doğrulanmış veri tabanını kullanarak haber sunulmasına yardımcı oluyor. Tanıtım sırasında robotlardan biri sahnede haber okuyarak yeteneklerini sergiledi.

Buna rağmen, robotların televizyonda kalıcı sunucu olarak kullanılmasına dair planlar henüz kesinleşmedi. Gelecekte haber sunma, farklı dillerde bilgi aktarma ve izleyiciyle etkileşim kurma gibi görevlerde kullanılabilirler.

Yapay ZekaXinhuaUBTECH RoboticsDünya Medya ZirvesiTeknoloji
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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