36 yaşındaki FIDE yöneticisi Sergey Indeykin sivrisinek ısırığı sonucu hayatını kaybetti
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Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Operasyon Müdürü Sergey Indeykin 36 yaşında hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre, Nijerya'daki görevi sırasında sıtma taşıyan bir sivrisineğin ısırması sonucu yaşamını yitirdi.
Indeykin, 2021 yılından bu yana FIDE bünyesinde çalışıyordu. Dünyanın en prestijli satranç turnuvalarının organizasyonunda aktif rol almıştır.
Kariyeri boyunca:
dünya şampiyonaları;
Dünya Kupası;
adaylar turnuvaları;
hızlı ve yıldırım satranç dünya şampiyonaları gibi büyük organizasyonların düzenlenmesinde görev almıştır.
Organizasyonel görevleri nedeniyle sık sık yurt dışına seyahat eden Sergey Indeykin'in Nijerya ziyareti, hayatındaki son seyahati oldu.
İlk belirlemelere göre ölüm nedeni sıtmadır.
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