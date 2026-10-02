José Manuel López, Arjantin formasıyla attığı ilk golü hayatının hediyesi olarak nitelendirdi

·4·Spor
José Manuel López, Arjantin formasıyla attığı ilk golü hayatının hediyesi olarak nitelendirdi

Arjantin milli takımı, Córdoba'da oynanan maçta Bolivya'yı 4-0'lık net bir skorla mağlup etti. Goal.com'un haberine göre, bu karşılaşma Palmeiras forveti José Manuel López için unutulmaz bir anı oldu ve 25 yaşındaki futbolcu milli formayla ilk golünü kaydetti. Bu başarı, Lionel Scaloni'nin ekibi için geniş rotasyon kapsamında önemli bir adım olurken, gelecek maçlar için de zemin hazırladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Maç boyunca ev sahibi ekip rakip fileleri dört kez havalandırdı. Lautaro Martínez, Nico Paz ve Cristian Romero skor tabelasına isimlerini yazdırırken, oyuna sonradan dahil olan José Manuel López yakın mesafeden attığı golle maçın sonucunu belirledi. Bu, genç forvetin milli formayla çıktığı yedinci maçtı.

Maç sonu karma alanda gazetecilere açıklamalarda bulunan forvet, teknik direktör Lionel Scaloni'nin kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmamak için çabaladığını belirtti. Goal.com'un aktardığına göre López, «Hocanın verdiği her şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Milli takımda oynamak büyük bir onur» ifadelerini kullandı.

Tarihi gol ve aileye ithaf

İlk uluslararası golünü atan futbolcu, bu anları kariyerinin en mutlu anları olarak tanımladı. López, bu başarıyı ailesine ve yakınlarına adadığını belirtti.

«Çok mutluyum, gol atmak nasip oldu; bu benim ilk golüm ve hayatın bana sunduğu büyük bir hediye. Bunu aileme, anneme ve San Lorenzo'daki tüm hemşehrilerime adıyorum» diyerek duygularını paylaştı.

Lionel Messi'nin veda atmosferi

Bu farklı galibiyet, Arjantinliler için duygusal açıdan zorlu bir döneme denk geliyor. Lionel Messi'nin milli takım kariyerini sonlandırması beklentisi, tüm takımın ve taraftarların odağında yer alıyor.

López, efsanevi kaptanla aynı soyunma odasını paylaşmanın değerine değindi: «Şahsen benim için bu yeni bir deneyim. Leo ile kısa süre birlikte oldum ama bundan maksimum keyif aldım. Onu destekliyoruz ve her zaman bizimle kalmasını istiyoruz».

Teknik direktör Lionel Scaloni ise bu net galibiyetle, Cumartesi günü Burkina Faso ile oynanacak maç öncesinde oyun sistemini test etme fırsatı bulacak. Bu karşılaşma, Lionel Messi'nin Estadio Monumental'da çıkacağı son veda maçından önceki önemli bir hazırlık niteliği taşıyor.

José Manuel LópezArjantinBolivyaLionel MessiLionel Scaloni
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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