Süper kahraman olmak istedi: 8 yaşındaki çocuk örümcek ısırığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Bolivya’da 8 yaşındaki bir çocuk, kara dul adlı zehirli bir örümceğin kendisini bilerek ısırmasına izin verdikten sonra hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre bunu, Örümcek Adam gibi bir süper kahramana dönüşeceğini düşündüğü için yaptı.

Edinilen bilgilere göre çocuk, örümceğin üzerindeki kırmızı işaretleri görünce onu Marvel filmlerindeki radyoaktif örümcekle ilişkilendirdi. Bu nedenle ısırıldıktan sonra doğaüstü güçler kazanacağına inandı ve örümceğin kendisini bilerek ısırmasına izin verdi.

Ancak kara dul örümceğinin zehri, özellikle çocuklar için oldukça tehlikelidir. Zehir şiddetli ağrıya, kaslarda ciddi kasılmalara, mide bulantısına ve sinir sistemiyle ilgili ağır belirtilere yol açabilir.

Çocuğun durumu kötüleşince acilen hastaneye götürüldü. Doktorlar ona zehirlenmeye karşı özel serum uyguladı ve durumunu sürekli takip etti. Tedavinin ardından çocuk iyileşti.

Bu olay sosyal medyada geniş yankı uyandırarak birçok kişiyi şaşırttı. Çocuğun süper kahramanlarla ilgili kurguya gerçekten inanması, insanlar arasında büyük tartışmalara yol açtı.

Bunun üzerine sağlık uzmanları bu olayı örnek göstererek ebeveynlere bir hatırlatmada bulundu. Uzmanlar, filmlerin ve süper kahramanlarla ilgili hikâyelerin küçük çocukların hayal gücü üzerinde güçlü bir etki yaratabileceğini belirtti. Bu nedenle yetişkinlerin çocuklarına sinema ile gerçek hayat arasındaki farkı anlatmasının önemli olduğu vurgulandı.