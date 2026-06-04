BM uyardı: El Niño Orta Asya'ya yağmur getirecek

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BM uyardı: El Niño Orta Asya'ya yağmur getirecek

BM'nin Meteoroloji Ajansı, önümüzdeki aylarda dünya genelinde sıcaklıkların artmasına ve hava koşullarının keskin şekilde değişmesine neden olabilecek güçlü El Niño olayı konusunda uyardı. Reuters'a göre, bu doğal olay Orta Asya'da şiddetli yağışlara yol açabilir.

El Niño, Pasifik Okyanusu'ndaki kalıcı rüzgarların zayıflaması sonucu ortaya çıkar. Bu durum, okyanusun merkez ve doğu kısımlarında ısının birikmesine neden olarak dünya çapındaki hava olaylarını etkiler.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün verilerine göre, okyanustaki sıcak sular El Niño'nun gelişimini hızlandırıyor. Örgüt, Haziran-Ağustos aylarında birçok bölgede sıcaklıkların normalin üzerinde olacağını tahmin ediyor. Olay Kasım ayına kadar sürebilir.

Uzmanlara göre El Niño, Orta Asya, ABD'nin güneyi ve Afrika'nın bazı bölgelerinde yağışları artırabilir. Buna karşın, Avustralya, Endonezya ve Güney Asya'nın bazı kısımlarında kuraklık riskinin artması bekleniyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu süreçleri iklim alanındaki ciddi bir uyarı olarak değerlendirerek ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi hızlandırmaya çağırdı.

BMEl NiñoOrta AsyaReutersAntónio Guterres
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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