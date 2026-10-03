Kıtada rakipsiz: Güney Kore, Asya Oyunları'nda üst üste dördüncü kez şampiyon oldu

·1·Spor
Kıtada rakipsiz: Güney Kore, Asya Oyunları'nda üst üste dördüncü kez şampiyon oldu

Japonya'da düzenlenen Asya Oyunları erkekler futbol turnuvasının final karşılaşması, gerçek bir prestij mücadelesine sahne oldu. Altın madalya için oynanan dev maçta Güney Kore U-23 milli takımı, turnuvanın ev sahibi Japonya'ya karşı sahaya çıktı.

Oldukça çekişmeli ve sert geçen finalde, genç Koreli futbolcular 1-0'lık skorla minimal ama çok değerli bir galibiyet alarak kıta futbolundaki mutlak hakimiyetlerini bir kez daha kanıtladılar.

Belirleyici vuruş ve tarihi başarı

Maçın kaderini belirleyen tek gol ikinci yarının ortalarında geldi:

  • 61. dakikada Güney Kore milli takımı forveti Ji-Sung Eom rakip savunmadaki boşluğu iyi değerlendirerek Japonların kalesini havalandırdı ve skoru 1-0'a getirdi.

  • Kalan sürede Japonya genç milli takımı dengeyi sağlamak için ne kadar çabalasa da Korelilerin disiplinli savunmasını aşamadı.

Japonya'ya karşı üçüncü final zaferi

Bu başarı, Güney Kore futbol tarihinde yeni bir sayfa açtı:

  • Bu, Korelilerin Asya Oyunları'ndaki üst üste dördüncü şampiyonluğu oldu.

  • Dikkat çekici bir şekilde Güney Kore, üst üste üçüncü turnuvanın finalinde de ezeli rakibi Japonya'yı mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Hatırlatmak gerekirse, turnuvanın 3.'lük maçında Özbekistan U-23 milli takımı, Çin'e penaltı atışları sonucunda (normal süre 2-2, penaltılar 3-4) mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamlamıştı.

Asya Oyunları. Final

Güney Kore U-23 — Japonya U-23 1:0

Gol: Ji-Sung Eom (61).

Güney Kore U-23Japonya U-23Asya OyunlarıJi-Sung EomFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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