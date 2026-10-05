İran, Hürmüz Boğazı'nı açmak için ABD'den yedi şartın yerine getirilmesini bekliyor

İran, ABD ile üzerinde anlaşılan yedi şart yerine getirilmedikçe Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmayacağını duyurdu. İran Meclis Başkanı ve ülkenin ABD ile müzakerelerdeki baş temsilcisi Muhammed Bakır Galibaf, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada bu durumu bildirdi. Konuyla ilgili bilgiyi Reuters paylaştı.

Galibaf, Tahran'ın BM Genel Kurulu çerçevesinde Hürmüz Boğazı'nı açmak için yedi günlük bir plan sunduğunu belirtti. Buna göre, belirlenen şartlar yerine getirilirse su yolu açılacak ve gemilerin normal trafiği yedi gün içinde yeniden başlayabilecektir. ABD ise bu teklife Katar aracılığıyla yanıt verdi.

İran Meclis Başkanı, ülkesinin tutumunun kararlı olduğunu vurguladı. Ona göre, Hürmüz Boğazı, haziran ayındaki geçici anlaşmada belirlenen ve 'İslamabad Mutabakatı' temelinde şekillenen yedi şart yerine getirilmedikçe açılmayacaktır.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi de Washington'un cevabının aracılar vasıtasıyla Tahran'a iletildiğini bildirdi. Bakayi, ABD'nin tekliflerinde önceki pozisyonların, özellikle İran'ın nükleer programıyla ilgili konuların ana gündem maddesi olmaya devam ettiğini vurguladı.

Tahran ise mevcut aşamada ana odak noktasının Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağlamak ve gemi trafiğini normalleştirmek olduğunu belirtiyor. İran tarafı, su yolunun açılması için ABD'den somut adımlar atmasını talep ediyor.

Hürmüz Boğazı'ndan barış zamanında dünyadaki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz akışının yaklaşık beşte biri geçmektedir. Bu nedenle boğazın açılması veya kapalı kalması, küresel enerji piyasasını da etkileyebilir.