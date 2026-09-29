İran önemli bir şartı kabul etti mi? Medyada haberler yayıldı

·64·Dünya
İran önemli bir şartı kabul etti mi? Medyada haberler yayıldı

İran'ın yaptırımların hafifletilmesi karşılığında uranyum zenginleştirme sürecini durdurmayı kabul ettiğine dair haberler yayıldı. Bu konuda Al Hadath televizyon kanalı kendi kaynaklarına dayanarak bilgi verdi. Ancak daha sonra İran'ın Press TV televizyon kanalı, ülke hükümetindeki bir kaynağa dayanarak bu bilgiyi yalanladı.

Bildirildiğine göre, ABD ile İran arasında dolaylı müzakerelerin düzenlenmesinde yer alan arabulucular, Tahran'dan nükleer programı konusunda belirli tavizler talep etti. Taraflar arasında bir anlaşmaya varılmasına yardımcı olmaya çalıştılar.

Bununla birlikte, Press TV kaynağı, İran'ın şu anda nükleer programı konusunda müzakereler yürütmediğini belirtti. Tahran'ın bu konudaki pozisyonunun değişmediğini ve Al Hadath tarafından yayılan haberin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. İranlı resmi kaynağın yalanlaması da haberin henüz doğrulanmadığını gösteriyor.

Bilgi için belirtmek gerekirse, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bu haberlerin yayılmasından önce ABD ile ilişkilerdeki mevcut çıkmazdan kurtulmanın tek yolunun müzakereler olduğunu söylemişti. Son günlerde ABD ve İran temsilcilerinin arabulucular aracılığıyla ayrı görüşmeler yaptığı da bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile yeni müzakerelerin yapılabileceğini belirtti. Ona göre Tahran bir anlaşmaya ilgi duyuyor ancak İran tarafının sunduğu şartlar Washington'ı tatmin etmiyor. Trump daha önce İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma ve barış müzakerelerini yeniden başlatma teklifini reddetmiş, ancak daha sonra yeni müzakerelerin yapılabileceğini ifade etmişti.

Hatırlatmak gerekirse, daha önce The Wall Street Journal ABD yetkililerine dayanarak, Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma ve bölgedeki çatışmaları yedi gün içinde durdurmayı öngören barış teklifini reddettiğini yazmıştı. İran tarafının teklifine göre, ABD'nin yaptırımları hafifletmesi, deniz ablukasını kaldırması ve ateşkesi sağlaması şartıyla Hürmüz Boğazı yedi gün içinde yeniden açılmalı ve nükleer müzakereler yeniden başlamalıydı.

Şu an itibarıyla İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durdurmayı kabul ettiğine dair bilgi resmen doğrulanmadı. Aksine, İranlı kaynak bu haberi açıkça yalanladı.

İranTrumpNükleer MüzakereHürmüz BoğazıDiplomasi
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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