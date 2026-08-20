Hürmüz'deki gizli koridor: ABD ordusu petrol çıkarmak için yeni rota açtı

·0·Dünya
Hürmüz'deki gizli koridor: ABD ordusu petrol çıkarmak için yeni rota açtı

Orta Doğu'da gerilimin tırmandığı bir dönemde ABD silahlı kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda stratejik petrol sevkiyatını yeniden başlatmak üzere gizli bir deniz koridorunu devreye aldı. Axios yayınının kaynaklarına göre Washington, İran'ın gözetleme sistemlerini sınırlandırarak güney deniz yolundan her gün milyonlarca varil ham petrolü dünya pazarına çıkarıyor. Bu özel operasyon nasıl yürütülüyor?

“Boğazı biz kontrol ediyoruz”: Amerikalı yetkililerin itirafı

ABD yetkilileri, iki aydır Hürmüz Boğazı'nın güney kesiminin tamamen kontrol altında tutulduğunu açıkladı:

“İki aydır Hürmüz Boğazı'nın güney deniz yolunu kontrol ediyoruz. İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) bazı sorunlara yol açabilir, ancak boğaz onların kontrolünde değil. Bunu biz yapıyoruz.”

ABD hükümeti yetkilisinin açıklamasından

Hürmüz Boğazı'ndaki gizli operasyonun ayrıntıları

Gösterge

Operasyonun göstergeleri ve ayrıntıları

Petrol sevkiyatı hacmi

Günlük ortalama 10 milyon varil (bazı gecelerde 15–20 milyon varile kadar)

Gemi trafiği

Her gece 15–20 tanker Umman kıyıları boyunca hareket ediyor

Komuta merkezi

Kuzey Carolina'da, Fort Bragg kentindeki karargâh

Savaş öncesi durumla karşılaştırma

Normal ihracat hacminin yaklaşık yüzde 50'si

İran'ın gözetleme kapasitesi

Radarların ve deniz sistemlerinin büyük bölümü devre dışı bırakıldı

Fort Bragg'dan komuta ve radarların devre dışı bırakılması

Bilgilere göre bu büyük operasyon, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yürütülen iki haftalık hava saldırıları kampanyasının ardından mümkün oldu. Saldırılar sonucunda İran'ın başlıca radarları ve deniz gözetleme altyapısı ciddi zarar gördü. Tahran artık boğazdaki hareketliliği yalnızca yeniden faaliyete geçirilen az sayıdaki radar ve IRGC'nin hızlı botları aracılığıyla izlemek zorunda kalıyor.

Kuzey Carolina'daki Fort Bragg karargâhından yönetilen bu özel koridor, küresel enerji piyasasındaki arz açığını önemli ölçüde hafifletiyor.

Sizce Hürmüz Boğazı'ndaki böylesi gizli deniz kontrolü, dünya piyasalarında petrol fiyatlarının istikrar kazanmasına tamamen katkı sağlayabilir mi?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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