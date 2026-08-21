Vance: ABD'nin İran'a karşı en güçlü silahı ekonomik baskı

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Washington'ın İran'a karşı temel nüfuz aracının askeri değil, aksine ekonomik baskı olduğunu belirtti. Vance, yaptırımların ve ekonomik önlemlerin Tahran'ın müzakerelere yaklaşımını değiştirebileceğini söyledi.

ABD baskıyı artırıyor

Vance'a göre Washington'ın elindeki en etkili araç, İran'a ekonomik baskı uygulamak.

ABD Başkan Yardımcısı, "Güçlü ekonomik baskı Tahran'ın anlaşmaya yaklaşımını değiştiriyor" dedi.

Bununla birlikte Vance, bu yaklaşımın bazı riskler taşıdığını da kabul etti. Vance'a göre İran da ABD'ye karşı ekonomik önlemler almaya çalışıyor.

Petrol fiyatlarındaki artış Amerikalıları etkiliyor

Vance, ABD'de petrol fiyatlarının arttığına da dikkat çekti. Bu durumun Amerikalılar tarafından akaryakıt istasyonlarında da hissedildiğini belirtti.

ABD yönetimi ise gemilerin Hürmüz Boğazı üzerinden hareket etmesini sağlamak için gerekli önlemleri aldığını açıkladı.

Hürmüz Boğazı temel konulardan biri

Vance, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri kısıtlamaya çalıştığını söyledi.

Washington'ın amacı yalnızca durumu istikrara kavuşturmak değil, aynı zamanda Amerikalılar için petrol ve gaz arzını artırarak akaryakıt fiyatlarını düşürmek.

Washington Tahran'ı anlaşmaya zorlamak istiyor

Vance, ABD'nin İran'a yönelik yeni ekonomik baskıyla ülkedeki durumu değiştirmeye çalıştığını belirtti.

Vance, Washington'ın İran'daki bazı tesislerin yeniden inşa edilmeyeceğinden emin olmayı da amaçladığını söyledi.

Bu açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik güçlü ekonomik baskı kampanyasını başlatacağını açıklamasının ardından geldi. Trump'a göre Tahran, ABD ile ihtilaflı konularda anlaşmaya varma fırsatını kaçırdı.