Hürmüz Boğazı'ndaki abluka ve bankacılık piyasasına darbe: ABD'li dev bankaların hisseleri çakıldı

·47·Dünya
Hürmüz Boğazı'ndaki abluka ve bankacılık piyasasına darbe: ABD'li dev bankaların hisseleri çakıldı

Dünyanın en önemli petrol arteri olan Hürmüz Boğazı çevresindeki gergin jeopolitik durum ve nakliye rotalarının tıkanması, küresel piyasalara ağır bir darbe vurdu. Saygın Bloomberg ajansının verilerine göre, yakıt fiyatlarındaki sıçramanın ardından ortaya çıkan enflasyon, ABD bankacılık sektöründe ciddi bir krizi tetikledi.

Büyük finans kuruluşları beklenmedik mali kayıplarla karşı karşıya kaldı — Bank of America, State Street ve Citigroup gibi dev bankaların hisseleri birkaç gün içinde çift haneli rakamlarla değer kaybetti.

Enerji krizi ve Fed'in faiz oranlarını yüzde 4'e çıkarması

Finansal zincirdeki sorunlar jeopolitik çatışmalar nedeniyle hızlandı:

  • Enerji taşıyıcılarının hızla pahalılaşması: Hürmüz Boğazı'nın kapanması küresel piyasalarda petrol ve gaz fiyatlarını hızla yükseltti, bu da ABD ekonomisi üzerindeki doğrudan enflasyonist baskıyı artırdı;

  • Federal Rezerv kararı: Yükselen enflasyon hızını kontrol altına almak amacıyla ABD Federal Rezerv Sistemi (Fed) temel faiz oranını derhal yüzde 4'e çıkardı;

  • Üçlü darbe: Faiz oranlarının yüksek seviyede kalması ekonomik büyümeyi yavaşlattı ve ticari bankalar için kredi geri ödemelerindeki kayıpları keskin bir şekilde artırdı. Bloomberg Intelligence analistleri, bu faktörlerin bankacılık sistemi üzerinde ortaklaşa büyük bir baskı oluşturduğunu vurguluyor.

ABD'li dev bankaların kayıpları: Rakamlar ve gerçekler

Borsa kapanış verilerine göre, Amerika'nın en saygın bankaları büyük miktarda piyasa değeri kaybetti:

  • Bank of America hisseleri tam yüzde 18 değer kaybetti;

  • State Street menkul kıymetlerinin değeri yüzde 14 düştü;

  • Citigroup varlıkları ise yüzde 10 ucuzladı.

Son 18 yılın en uzun süreli düşüşü

ABD bankacılık sistemi, son yirmi yılın en ciddi sınavlarından birini veriyor:

  • KBW endeksinin çöküşü: ABD'nin en büyük 24 bankasının durumunu yansıtan KBW endeksi üst üste altı haftadır kesintisiz düşüş gösteriyor;

  • 18 yıllık anti-rekor: Bu durum, 2008 küresel mali krizinden bu yana kaydedilen en uzun süreli düşüş serisi olarak resmen kayıtlara geçti;

  • Ağustos zirvesinin yüzde 13 altında: Geçen Ağustos ayında gözlemlenen en yüksek seviyelere kıyasla bu endeks toplamda yaklaşık yüzde 13 geriledi.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik giderilmediği sürece, petrol kıtlığı ve yüksek faiz oranları sadece ABD bankacılık sisteminde değil, tüm dünya borsalarında uzun vadeli istikrarsızlığa yol açabilir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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