Amerikalılar daha az yiyor: "Zayıflama ilaçları" restoran sektörünü etkiliyor

ABD'de kilo vermek için kullanılan GLP-1 ilaçlarının popülaritesi restoran sektörünü de etkilemeye başladı. The New York Times'a göre, ülkedeki yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 11'i, yani 30 milyona yakın kişi Wegovy, Ozempic ve Zepbound gibi ilaçlar kullanıyor.

Bu tür ilaçlar iştahı bastırabiliyor ve kişinin daha az yemek yemesine neden olabiliyor. Bu nedenle bazı insanlar restoranlara eskisinden daha az gidiyor, gittiklerinde ise daha küçük porsiyonlar sipariş ediyor veya yemeğin bir kısmını tabakta bırakıyor.

Atlanta'daki Twisted Soul Cookhouse & Pours restoranının sahibi Deborah VanTrece, müşterilerin tabaklarında yemeğin yarısını bırakma oranının arttığını belirtti. Restoran çalışanları sebebini sorduğunda, bazı müşteriler bu durumu zayıflamak için yaptıkları "iğnelerle" ilişkilendirdi.

Bu değişimler restoranları menülerini yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Daha küçük porsiyonlara, protein açısından zengin yemeklere ve kalorisi nispeten düşük seçeneklere olan talep artıyor.

Örneğin bazı restoranlar, büyük porsiyonlar yerine daha küçük miktarda etin sebze veya deniz ürünleriyle sunulduğu seçenekleri değerlendiriyor. Bazı büyük zincirler ise GLP-1 ilaçlarını kullananlara uygun menüleri test ediyor.

Bununla birlikte, restoranlar için yeni bir sorun daha ortaya çıkıyor: Porsiyon küçültülürken fiyatın nasıl belirleneceği meselesi. Çünkü ürün miktarı azalsa da kira, personel maaşları ve diğer giderler aynı kalabiliyor.

Uzmanlara göre, GLP-1 ilaçlarını kullananların sayısı arttıkça restoranların da tüketicilerin yeni beslenme alışkanlıklarına uyum sağlaması gerekecek.