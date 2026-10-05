Amerikalılar daha az yiyor: "Zayıflama ilaçları" restoran sektörünü etkiliyor

·7·Dünya
Amerikalılar daha az yiyor: "Zayıflama ilaçları" restoran sektörünü etkiliyor

ABD'de kilo vermek için kullanılan GLP-1 ilaçlarının popülaritesi restoran sektörünü de etkilemeye başladı. The New York Times'a göre, ülkedeki yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 11'i, yani 30 milyona yakın kişi Wegovy, Ozempic ve Zepbound gibi ilaçlar kullanıyor.

Bu tür ilaçlar iştahı bastırabiliyor ve kişinin daha az yemek yemesine neden olabiliyor. Bu nedenle bazı insanlar restoranlara eskisinden daha az gidiyor, gittiklerinde ise daha küçük porsiyonlar sipariş ediyor veya yemeğin bir kısmını tabakta bırakıyor.

Atlanta'daki Twisted Soul Cookhouse & Pours restoranının sahibi Deborah VanTrece, müşterilerin tabaklarında yemeğin yarısını bırakma oranının arttığını belirtti. Restoran çalışanları sebebini sorduğunda, bazı müşteriler bu durumu zayıflamak için yaptıkları "iğnelerle" ilişkilendirdi.

Bu değişimler restoranları menülerini yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Daha küçük porsiyonlara, protein açısından zengin yemeklere ve kalorisi nispeten düşük seçeneklere olan talep artıyor.

Örneğin bazı restoranlar, büyük porsiyonlar yerine daha küçük miktarda etin sebze veya deniz ürünleriyle sunulduğu seçenekleri değerlendiriyor. Bazı büyük zincirler ise GLP-1 ilaçlarını kullananlara uygun menüleri test ediyor.

Bununla birlikte, restoranlar için yeni bir sorun daha ortaya çıkıyor: Porsiyon küçültülürken fiyatın nasıl belirleneceği meselesi. Çünkü ürün miktarı azalsa da kira, personel maaşları ve diğer giderler aynı kalabiliyor.

Uzmanlara göre, GLP-1 ilaçlarını kullananların sayısı arttıkça restoranların da tüketicilerin yeni beslenme alışkanlıklarına uyum sağlaması gerekecek.

GLP-1WegovyOzempicTwisted Soul Cookhouse & PoursRestoran Sektörü
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Erişte kutusundan canlı fare yavrusu çıktı: Müşteri şoktaErişte kutusundan canlı fare yavrusu çıktı: Müşteri şokta13 Eylül 10:34Hindistan'daki gizemli restoran: Müşteriler mezarlar arasında yemek yiyorHindistan'daki gizemli restoran: Müşteriler mezarlar arasında yemek yiyor2 Eylül 22:24Tatlıda karınca kullanan ünlü şef hapis cezasıyla karşı karşıyaTatlıda karınca kullanan ünlü şef hapis cezasıyla karşı karşıya22 Temmuz 15:29İngiltere'de 1,3 milyon dolarlık zayıflama ilacı gizemli bir şekilde çalındıİngiltere'de 1,3 milyon dolarlık zayıflama ilacı gizemli bir şekilde çalındı10 Temmuz 01:33Dev “ızgara çarkı” videosu restoranın kapanmasına neden olduDev “ızgara çarkı” videosu restoranın kapanmasına neden oldu4 Ağustos 16:31Kiev'deki “Özbek Pilavı №1” Restoranı Füze Saldırısında YıkıldıKiev'deki “Özbek Pilavı №1” Restoranı Füze Saldırısında Yıkıldı3 Temmuz 15:38
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba