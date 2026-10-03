Ramzan Kadirov'a ordu generali rütbesi ve özel kuvvetlerin kırmızı beresi verildi

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov Rus askeri sistemindeki en yüksek rütbelerden birine sahip oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararnamesi ile Kadirov'a 'ordu generali' en yüksek askeri rütbesi verildi ve özel kuvvetlerin ana sembolü sayılan kırmızı (krapoviy) bere takdim edildi.

TASS haberine göre, Grozni şehrinde düzenlenen törende devlet başkanının bu kararnamesini, Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) Başkomutanı Viktor Zolotov bizzat yerine getirdi.

En yüksek rütbe ve özel kuvvetler sembolü

Tören sırasında Viktor Zolotov, Çeçenistan liderine ordu generali apoletlerini ve özel kuvvetlerin onuru sayılan kırmızı bereyi takdim etti:

Ordu generali: Bu, Rusya Silahlı Kuvvetleri sistemindeki (Mareşal'den sonraki) en yüksek subaylık derecesidir.

Kırmızı bere takdimi: Rosgvardiya lideri konuşmasında, bu başlığın özel kuvvetler geleneklerinde son derece önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.