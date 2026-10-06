Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor: Enerji fiyatları ve 13 yıllık rekor düşüş hakkında uyarı

·11·Dünya
Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor: Enerji fiyatları ve 13 yıllık rekor düşüş hakkında uyarı

Avrupa Birliği bölgesi, yaklaşan kış mevsiminde enerji piyasasında ciddi bir sınav ve kriz baskısıyla karşı karşıya kalacak. Avrupa Komisyonu'nun resmi sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'da beklenen ekonomik zorlukların gerçek boyutunu açıkça ortaya koydu.

Yetkili, kıta genelinde yakıt ve elektrik fiyatlarının aşırı yüksek olmasının, hane halkı ve sanayi sektörleri için büyük bir yük haline gelmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

«Fiyatlar açısından çok zor bir kış olacak»

Avrupa Komisyonu yetkilisi, sonbahar-kış dönemindeki temel riskleri ve zorlukları şu şekilde değerlendirdi:

  • Çift yönlü baskı: Avrupalı tüketiciler ve üretim sektörü, aynı anda hem soğuk hava hem de doğal gaz ve elektriğin pahalılığı nedeniyle ciddi bir mali baskıya maruz kalacak;

  • Koordinasyon gerekliliği: Brüksel, durumun yüksek risk altında olduğunu kabul ederek, birliğe üye tüm ülkelerden ısınma sezonunu kayıpsız atlatmak için maksimum düzeyde dayanışma ve hazırlık talep etti.

Stratejik rezervler devreye alındı: 100 milyon varil yakıt

Piyasadaki fiyat patlamalarını yumuşatmak ve satın alma gücünü korumak amacıyla acil mali kararlar alındı:

  • AB ve G7 anlaşması: Birlik yönetimi, «G7» ülkeleriyle birlikte stratejik rezervlerden piyasaya 50 milyon varil ham petrol ve 50 milyon varil dizel yakıtı sürme girişimini tamamen onayladı;

  • Amaç — istikrar: Bu adım, Avrupalı vatandaşlar ve ticari işletmeler için yakıt fiyatlarını bir nebze olsun dengelemeyi amaçlıyor.

13 yıllık rekor düşüş: Gaz depoları sadece yüzde 63 dolu

Uzmanların en büyük endişesi, Avrupa'nın yer altı gaz depolarındaki durumla ilgili olmaya devam ediyor:

  • Tarihi düşük seviye: Ekim ayı itibarıyla, Avrupa Birliği genelindeki yer altı gaz depolama tesisleri sadece yüzde 63 oranında doldurulmuş olup, bu son 13 yılın en düşük seviyesidir;

  • Arz sıkıntısı: Rus doğal gazından vazgeçen Avrupa bölgesinde, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve alternatif tedarik yolları, mevsimsel ihtiyaçları tam ve uygun fiyatlarla karşılamakta zorlanıyor.

Eğer kış mevsimi beklenenden daha soğuk geçerse, sınırlı gaz hacmi ve yükselen tarifeler sadece kamu hizmetlerini değil, Avrupa'nın küresel ekonomik rekabet gücünü de ciddi şekilde sarsabilir.

Avrupa BirliğiAvrupa KomisyonuAnna-Kaisa ItkonenGaz DepolarıEnerji Krizi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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