Avrupa Birliği Ukraynalı çiftçilere 220 milyon avro vermedi...

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Avrupa Birliği Ukraynalı çiftçilere 220 milyon avro vermedi...

Avrupa Birliği Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığının, liman faaliyetlerindeki kesintilerden zarar gören çiftçileri desteklemek için ek 220 milyon avro tahsis edilmesi yönündeki talebini reddetti.

Bu açıklamayı 20 Ağustos'ta Avrupa Komisyonu temsilcisi Markus Lammert, Ukrayna'nın «Yevropeyskaya Pravda» gazetesine yaptı.

Brüksel hangi kararı aldı?

Avrupa Komisyonu temsilcisi, Ukrayna tarım bakanının kısa süre önce gönderdiği başvuruya yanıt verildiğini doğruladı.

«Yanıtımızda, mevcut mekanizmaları kullanarak Ukrayna tarım sektörünü destekleme yollarını belirledik», — dedi Markus Lammert.

Böylece Kiev'in talep ettiği ek 220 milyon avro tahsis edilmeyecek.

Ukraynalı çiftçiler şu anda nasıl yardım alıyor?

Avrupa Komisyonu temsilcisine göre Ukraynalı çiftçiler, Brüksel'in mevcut programları kapsamında destekleniyor.

Başlıca yardım türlerinden biri — tarım üreticilerinin kredilerine uygulanan faiz oranlarının sübvanse edilmesi.

Limanlardaki sorun ihracatı keskin biçimde azalttı

Ukrayna tarım sektörü için başlıca sorunlardan biri, ürünlerin Karadeniz limanları üzerinden ihraç edilmesindeki zorluklar olmaya devam ediyor.

Reuters'ın verilerine göre ağustos ayının ilk iki haftasında Ukrayna'nın tahıl ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75 azaldı.

Tarım ürünlerinin Karadeniz limanları üzerinden ihracatının neredeyse durma noktasına gelmesi, Ukrayna ekonomisini ciddi şekilde etkileyebilir.

Sonuç ne olabilir?

İhracat hacmindeki bu keskin düşüş, Ukraynalı çiftçilerin gelirleri, tarım işletmelerinin mali durumu ve ülkenin döviz kazançları üzerindeki baskıyı artırabilir.

Şimdilik Avrupa Birliği, ek 220 milyon avro yerine mevcut mali destek mekanizmalarının kullanılmasını öneriyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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