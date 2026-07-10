Avrupa Instagram ve Facebook'a karşı harekete geçti: Meta büyük bir para cezası riskiyle karşı karşıya

·36·Dünya
Avrupa Instagram ve Facebook'a karşı harekete geçti: Meta büyük bir para cezası riskiyle karşı karşıya

Avrupa Birliği, Instagram ve Facebook'un bazı özelliklerinin kullanıcıları platformdan kopamayacakları bir duruma sokabileceği sonucuna vardı. Avrupa Komisyonu'nun ön değerlendirmesine göre Meta, özellikle gençler ve savunmasız kullanıcılar için oluşan riskleri yeterince dikkate almadı.

Soruşturma sonucunda bu bulgular doğrulanırsa, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri yıllık küresel cirosunun yüzde 6'sına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Avrupa Komisyonu Meta'yı neyle suçluyor?

10 Temmuz'da Avrupa Komisyonu, Meta'nın Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiğine dair ön kararı kabul etti.

Komisyon, Facebook ve Instagram'daki bazı arayüz çözümlerinin kullanıcıları platformda daha uzun süre tutmaya yaradığını ve bunun fiziksel ve ruhsal sağlık için risk oluşturabileceğini belirtti.

Soruşturmaya göre Meta, bu riskleri özellikle şu gruplar için yeterince değerlendirmedi:

  • reşit olmayanlar;

  • gençler;

  • savunmasız yetişkin kullanıcılar.

Hangi özellikler itiraza neden oldu?

Avrupa Komisyonu'nun karşı çıktığı temel mekanizmalar şunlardır:

  • kişiselleştirilmiş öneri algoritması;

  • videoların otomatik oynatılması;

  • sonsuz kaydırma (infinite scroll) özelliği.

Komisyon'a göre, tam da bu özellikler kullanıcıları sürekli yeni içerik izlemeye teşvik ediyor ve onları «otopilot modu»na sokabiliyor.

Ayrıca, Avrupa Birliği, Meta şirketinin, gençlerin gece Instagram ve Facebook'ta geçirdikleri süre ile Reels ve Stories gibi formatların aşırı kullanıma etkisine dair verileri de yeterince dikkate almadığını vurguladı.

Ebeveyn denetimleri de eleştirildi

Komisyon, Meta tarafından sunulan ebeveyn denetim araçlarının da beklenen düzeyde etkili olmadığı sonucuna vardı.

Açıklamada, bu araçların doğru kullanımı için ebeveynlerin yeterli teknik bilgiye sahip olmasının ve bunları öğrenmek için özel zaman ayırmasının gerektiği belirtildi. Uygulamada ise bu her zaman mümkün olmamaktadır.

Meta'yı şimdi ne bekliyor?

Ön kararın açıklanmasının ardından Meta şirketine belgeleri inceleme ve Avrupa Komisyonu'nun itirazlarına yazılı yanıt verme imkanı tanınacak.

Soruşturma sonucunda Komisyon'un bulguları doğrulanırsa, Meta şirketi küresel yıllık cirosunun yüzde 6'sına kadar para cezasına çarptırılabilir.

Bilgi için belirtmek gerekirse, Avrupa Birliği, Meta'nın Dijital Hizmetler Yasası'na uyumuna ilişkin resmi soruşturmayı Mayıs 2024'te başlatmıştı.

Европа ИттифоқиMetaInstagramФейсбукЕвропа Комиссияси
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

«Bana bir şey olursa...»: Trump, İran'a yönelik gizli talimatını açıkladı«Bana bir şey olursa...»: Trump, İran'a yönelik gizli talimatını açıkladıDün, 23:03Arkeologlar Roma imparatorunun sarayının altında beklenmedik bir oda bulduArkeologlar Roma imparatorunun sarayının altında beklenmedik bir oda bulduDün, 22:45Lviv'de büyük arbede: Kalabalık askeri komiserlik aracını devirdiLviv'de büyük arbede: Kalabalık askeri komiserlik aracını devirdiDün, 22:15Bakü'de şoför yolcuları otobüste bırakıp sigara içmeye gittiBakü'de şoför yolcuları otobüste bırakıp sigara içmeye gittiDün, 21:11Ukrayna'da 3 bin yıllık bir mezarda kucaklaşan çiftin kalıntıları bulunduUkrayna'da 3 bin yıllık bir mezarda kucaklaşan çiftin kalıntıları bulunduDün, 19:42Haiti'de uçak denize zorunlu iniş yaptıHaiti'de uçak denize zorunlu iniş yaptıDün, 19:36
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu