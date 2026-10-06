ABD'nin yeni hipersonik füzesi hava savunma sistemlerini nasıl aşıyor?

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ABD'nin yeni hipersonik füzesi hava savunma sistemlerini nasıl aşıyor?

ABD Hava Kuvvetleri, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri ile iş birliği içinde yeni nesil hipersonik seyir füzesi olarak kabul edilen HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile) projesi kapsamında ilk başarılı uçuş testini gerçekleştirdi. Bu bilgi, saygın askeri yayın The War Zone tarafından ABD'li askeri yetkililere dayandırılarak paylaşıldı.

ABD Hava Kuvvetleri'nden bir yetkili, bu testin uzun menzilli hedeflere yüksek hassasiyetle ve engellenemez bir hızla saldırı kapasitesini geliştirme programı kapsamında yapıldığını belirtti.

Woomera poligonunda gizli fırlatma

Resmi askeri verilerde füzeyi taşıyan uçağın modeli ve poligonun adı açıklanmasa da, The War Zone yayınına göre tarihi test Avustralya'daki ünlü Woomera Test Range askeri deney sahasında gerçekleştirildi:

  • Havadan fırlatma: Avustralya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak, özel olarak ayrılmış hava sahasında HACM test prototipini belirlenen irtifada havaya bıraktı;

  • Veri toplama: Uçuş sırasında füzenin aerodinamiği, hipersonik hız ortamına girişi ve bileşenlerin kararlı çalışmasına ilişkin en kritik telemetrik veriler başarıyla kaydedildi.

7 Mach hız ve kompaktlık: HACM'in teknik kapasitesi

HACM füzesinin kesin teknik özellikleri tamamen gizli tutulmaktadır. Buna rağmen, açık askeri kaynaklardaki bilgiler, füzenin son derece tehlikeli özelliklerini ortaya koymaktadır:

  • İki aşamalı hipersonik sistem: Füze, katı yakıtlı bir hızlandırıcı (başlangıç bloğu) ve bağımsız hipersonik ramjet motoruyla donatılmış bir savaş başlığı bölümünden oluşmaktadır;

  • Hız ve manevra: Silah yaklaşık 7 Mach hıza (ses hızının 7 katı) ulaşabilmektedir. Hızlı hareket eden planör, irtifa ve yön konusunda keskin manevralar yapabilme kabiliyetine sahip olup, bu durum onu modern füze savunma (FÜSAV) radarları için pratikte tespit edilemez kılmaktadır;

  • Hareket yarıçapı: Füzenin tasarlanan saldırı menzili 500 kilometrecivarındadır;

  • Savaş uçakları için kompakt boyut: Ağır ve büyük hipersonik sistemlerin aksine, HACM kompakt boyutlara sahiptir. Bu sayede sadece stratejik bombardıman uçakları değil, aynı zamanda taktik avcı uçakları; ana taşıyıcılar olan F-15E Strike Eagle ve deniz havacılığının F/A-18F Super Hornet uçakları da bu füzeyi kullanabilir.

Gecikmeler ve seri üretim takvimi

Projenin teknik açıdan karmaşık olması nedeniyle test süreci birkaç kez ertelenmişti. Başlangıçta 2024 yılı için planlanan testler, önce 2025'e, ardından 2026'ya sarkmıştı.

Avustralya'daki ilk başarılı fırlatmanın ardından ABD Savunma Bakanlığı programın bir sonraki aşamasına geçiyor. ABD Hava Kuvvetleri'nin hedefi, 2027 yılının sonuna kadar HACM hipersonik seyir füzelerini en azından küçük seriler halinde seri üretime geçirmek ve bunları muharebe görevine hazır hale getirmektir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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