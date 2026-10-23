ABD Ordusu benzersiz bir yapıya sahip hibrit kargo uçağını test ediyor

ABD Hava Kuvvetleri, askeri lojistik ve tedarik sistemini kökten değiştirmeyi amaçlayan gelecek vadeden bir havacılık projesine büyük ilgi gösterdi. Pentagon, Natilus şirketi tarafından geliştirilmekte olan KONA bölgesel kargo uçağı programını geliştirmek için 3,5 milyon dolar tutarında hibe sağladı.

Bu yatırım, Operational Energy – Innovation programı kapsamında sunulmuş olup, projenin tam ölçekli uçağın gerçek uçuş testlerine taşınmasını ve karmaşık askeri koşullardaki tedarik yeteneklerinin pratikte gösterilmesini amaçlamaktadır.

Geleneksel havacılıktan vazgeçiş: «Bütünleşik kanat» mucizesi

KONA uçağının en büyük teknik yeniliği aerodinamik yapısında kendini göstermektedir:

Devrim niteliğinde tasarım: Sıradan uçaklarda kanatlar silindirik gövdeye ayrı olarak takılırken, KONA hava aracında gövde ve kanat tek bir aerodinamik gövde olarak entegre edilmiştir;

Yüzde 30 tasarruf: Üretici, bu aerodinamik yapının hava direncini önemli ölçüde azaltarak geleneksel yapıdaki rakiplerine kıyasla yakıt tüketiminde yaklaşık yüzde 30'a varan tasarruf sağladığını belirtmektedir (bu oran gelecekteki pratik uçuş testlerinde tam olarak değerlendirilecektir).

Askeri yetenekler: Kargo kapasitesi ve çift yönlü kontrol

Proje, askeri tedarik için önemli olan bir dizi özelliği bünyesinde barındırmaktadır:

İki farklı kontrol modu: Hava aracının hem normal şekilde mürettebatlı (pilotlu) hem de karmaşık ve tehlikeli koşullarda tamamen insansız (drone modunda) kontrol edilmesi öngörülmektedir;

Yük taşıma ve mesafe: Uçak 3,8 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahiptir ve uçuş menzili yaklaşık 1480 kilometredir; oluşturmaktadır;

Uzak ve ücra üsler: Bu veriler KONA'yı, birbirinden uzak mesafelerde bulunan ve yakıt ikmali kısıtlı olan askeri tesisler arasındaki tedarik zinciri için en ideal araç haline getirmektedir.

Taktiksel önem: Cessna ve Hercules arasındaki altın orta yol

Yeni hava aracının, hafif Cessna C-208 ile ağır C-130 Hercules taktik nakliye uçakları arasındaki boşluğu doldurması beklenmektedir:

Kısa pistlerde uçuş: Uçak, kısa iniş-kalkış pistlerini rahatlıkla kullanabilir; bu da onun standart havaalanlarının yanı sıra birçok saha pistinde de kullanılmasına olanak sağlar;

Büyük uçaklara bağımlılık azalır: Mevcut kargo altyapısına tam uyum, ABD ordusunun küçük yüklerin taşınmasında pahalı ve büyük uçakları kullanmamasını, böylece maliyetleri önemli ölçüde düşürmesini sağlar.

Ayrılan fon, hazır bir hava aracı satın almaya değil, KONA projesinin mühendislik ve test aşamalarını tamamen tamamlamaya yönlendirilecektir.