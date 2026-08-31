ABD Hava Kuvvetleri kuantum vakumundan elektrik üreten çipi finanse etti

ABD Uzay Kuvvetleri'nin küçük şirketleri destekleyen SpaceWERX birimi, Casimir adlı girişime yeni bir proje için fon sağladı. ixbt.com'un haberine göre, Phase I sözleşmesi kapsamında, kuantum vakum enerjisi sayesinde sürekli elektrik akımı ürettiğini iddia eden MicroSparc adlı mikroçiplerin teknik uygulanabilirliği test edilecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Mevcut aşamada şirket, otonom katı hal jeneratörü tasarımının ABD Hava Kuvvetleri gereksinimlerine ne kadar uygun olduğunu test etmelidir. Bu sistemler özellikle uzak ve ulaşılması zor bölgelerde kullanım için tasarlanmıştır. Casimir, finansman miktarını ve kesin süreleri açıklamasa da, genellikle bu tür STTR Phase I sözleşmeleri 75.000 ila 180.000 dolar arasında değişmekte ve 3 ila 12 aylık bir süreyi kapsamaktadır.

Kuantum fiziği ve Casimir teknolojisi

MicroSparc'ın çalışma prensibi, deneylerle kanıtlanmış bir kuantum olgusu olan Casimir etkisine dayanmaktadır. 1948'de Hendrik Casimir, nanometre mesafeyle ayrılmış iki iletken yüzey arasında bir çekim kuvveti oluşacağını öngörmüştü. Bu durumda, yüzeyler arasındaki mesafeden daha büyük dalga boyuna sahip elektromanyetik titreşimler var olamaz ve sonuç olarak içerideki vakum enerjisi dışarıdakinden daha düşük olur.

1997'de Steven Lamoreaux, Casimir kuvvetini ilk kez ölçmeyi başardı. Ancak standart tasarım, plakalar birbirine yaklaştığı için sadece kısa süreli bir enerji darbesi sağlar. Casimir ise plakaları silikon bir taban üzerine yerleştirip aralarına elektriksel olarak bağlı nanosütunlar ekleyerek bu etkiyi sürekli bir enerji kaynağına dönüştürmeye çalışıyor.

Bilimsel tartışmalar ve gelecek planları

Şirketin açıklamasına göre, böyle bir yapının dış yüzeyi kuantum vakumunun titreşimlerine maruz kalırken, iç nanoboşluktaki titreşimler daha zayıf kalır. Bazı durumlarda elektron dış plakadan merkezi sütuna geçer ve geri dönüş olasılığı düşük olduğu için yönlendirilmiş bir elektron akışı oluşur. Milyonlarca böyle nanoboşluk tek bir çipte birleştirilerek elektrik devresi üzerinden döngü tamamlanır.

Casimir, MicroSparc'ın ilk versiyonlarının kapasite açısından küçük bir seramik pil veya küçük bir güneş paneline eşdeğer olduğunu belirtiyor. Çok katmanlı mimari ve kristallerin 3D yerleşimi ile gücün 100 katına kadar artırılması bekleniyor. Yine de, cihazın kuantum vakumundan doğrudan sürekli faydalı elektrik gücü elde etme yeteneği henüz bağımsız olarak gösterilmediği için tartışmalı kalmaya devam ediyor ve bazı bilim insanları bunu bir tür «devridaim makinesi» olarak nitelendiriyor.

Casimir'in kurucularından ve eski NASA Eagleworks çalışanı Harold G. White, Casimir etkisinin kuantum mekaniğinin yerleşik bir parçası olduğunu, tartışmalı konunun sadece MicroSparc'ta pratik uygulama yöntemi olduğunu vurguluyor. Şirket, mevcut sözleşmenin teknolojiyi ABD Hava Kuvvetleri'nin gerçek gereksinimlerine göre test etme imkanı sağladığını belirterek, MicroSparc'ı 2028'de ticari pazara sunmayı planlıyor.