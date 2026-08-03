ABD Hava Kuvvetleri, Blue Origin ile Kargo Taşıma Sözleşmesini Genişletti

·17·Teknoloji
ABD Hava Kuvvetleri, Blue Origin ile Kargo Taşıma Sözleşmesini Genişletti

ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (AFRL), uzay teknolojileri alanındaki iş birliğini genişleterek Blue Origin ile imzalanan sözleşmenin değerini neredeyse 10 kat artırdı. ixbt.com'un aktardığına göre, bu finansman hacmi 11,7 milyon dolar daha artırılarak toplam değer 13 milyon dolar civarına ulaştı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu projenin temel amacı, ticari roket taşıyıcılarını kullanarak askeri yükleri yeryüzünün herhangi bir noktasına bir saatten kısa sürede ulaştırma imkanlarını araştırmaktır. Uzmanlar, bu girişiminin gelecekte lojistik süreçleri kökten değiştirerek acil durumlarda hızın sağlanmasında önemli bir rol oynayacağını vurguluyor.

Noktadan Noktaya Teslimat Konsepti

Proje kapsamında Blue Origin uzmanları, iki yerüstü noktası arasında roket yardımıyla kargo taşımacılığını öngören point-to-point şeması için teknik gereksinimleri ve misyon parametrelerini belirlemek zorundadır. Geleneksel hava veya deniz taşımacılığıyla gerçekleştirilen saatler ve günler süren sevkiyatlar yerine, gerekli yüklerin sadece bir saat içinde hedefe ulaştırılması planlanmaktadır.

Şimdilik bu araştırma-geliştirme çalışmaları Ekim 2027'ye kadar planlanmıştır. Ancak sözleşme şartlarına göre, henüz hazır bir teslimat sistemi oluşturmak veya test amacıyla pratik bir roket fırlatması gerçekleştirmek öngörülmemektedir. Aşamalı yaklaşım çerçevesinde yalnızca derinlemesine araştırmalar, teknolojik analizler ve konsept çalışmalar yürütülmektedir.

REGAL Programı ve Gelecek Planları

Bu proje, AFRL tarafından yönetilen REGAL (Rocket Experimentation for Global Agile Logistics) programı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu girişim aracılığıyla askeri kurum, lojistik amaçlar için ticari roket teknolojilerini entegre etme olasılıklarını değerlendirmektedir. Dikkat çekici bir şekilde, bu program kapsamında yalnızca Blue Origin değil, aynı zamanda Anduril Industries, Sierra Space ve Rocket Lab gibi şirketler de finansman elde etmiştir.

Bu alandaki temel teknik platform olarak ağır sınıf tekrar kullanılabilir New Glenn roketi değerlendirilmektedir. Bu roket, ilk orbital uçuşunu Ocak 2025'te gerçekleştirmiş ve ardından 3 orbital misyonu daha başarıyla tamamlamıştı.

Buna rağmen, 28 Mayıs 2026 tarihinde Florida'daki test sahasında gerçekleştirilen statik ateşleme testleri sırasında yaşanan bir arıza nedeniyle uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu. Bu olay sonucunda fırlatma sahası ekipmanları zarar görmüş olsa da, Blue Origin bu yılın sonuna kadar New Glenn roketinin uçuşlarını yeniden başlatmayı planlamaktadır.

Blue OriginABD Hava KuvvetleriNew GlennRoket LojistiğiTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kuantum Fiziğinde Önemli Atılım: Bilim İnsanları Egzozistik Süperpozisyonlar YarattıKuantum Fiziğinde Önemli Atılım: Bilim İnsanları Egzozistik Süperpozisyonlar YarattıBugün, 05:56OnePlus 16 amiral gemisi 9000 mAh batarya ve ultra güçlü işlemciyle geliyorOnePlus 16 amiral gemisi 9000 mAh batarya ve ultra güçlü işlemciyle geliyorBugün, 03:26Çin Dünya ve Uzay Güvenliği İçin Yeni Bir Yöntem SunduÇin Dünya ve Uzay Güvenliği İçin Yeni Bir Yöntem SunduBugün, 02:54Küresel bellek kıtlığı MacBook Air tedariğini etkilemeye başladıKüresel bellek kıtlığı MacBook Air tedariğini etkilemeye başladıBugün, 02:50SpaceX Hisselerinin Keskin Düşüşü Elon Musk'ı 600 Milyar Dolardan EttiSpaceX Hisselerinin Keskin Düşüşü Elon Musk'ı 600 Milyar Dolardan EttiBugün, 02:29Sam Altman Yapay Zeka Gelişimini Yavaşlatmayı ÖnerdiSam Altman Yapay Zeka Gelişimini Yavaşlatmayı ÖnerdiBugün, 01:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı