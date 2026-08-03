ABD Hava Kuvvetleri, Blue Origin ile Kargo Taşıma Sözleşmesini Genişletti

ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (AFRL), uzay teknolojileri alanındaki iş birliğini genişleterek Blue Origin ile imzalanan sözleşmenin değerini neredeyse 10 kat artırdı. ixbt.com'un aktardığına göre, bu finansman hacmi 11,7 milyon dolar daha artırılarak toplam değer 13 milyon dolar civarına ulaştı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu projenin temel amacı, ticari roket taşıyıcılarını kullanarak askeri yükleri yeryüzünün herhangi bir noktasına bir saatten kısa sürede ulaştırma imkanlarını araştırmaktır. Uzmanlar, bu girişiminin gelecekte lojistik süreçleri kökten değiştirerek acil durumlarda hızın sağlanmasında önemli bir rol oynayacağını vurguluyor.

Noktadan Noktaya Teslimat Konsepti

Proje kapsamında Blue Origin uzmanları, iki yerüstü noktası arasında roket yardımıyla kargo taşımacılığını öngören point-to-point şeması için teknik gereksinimleri ve misyon parametrelerini belirlemek zorundadır. Geleneksel hava veya deniz taşımacılığıyla gerçekleştirilen saatler ve günler süren sevkiyatlar yerine, gerekli yüklerin sadece bir saat içinde hedefe ulaştırılması planlanmaktadır.

Şimdilik bu araştırma-geliştirme çalışmaları Ekim 2027'ye kadar planlanmıştır. Ancak sözleşme şartlarına göre, henüz hazır bir teslimat sistemi oluşturmak veya test amacıyla pratik bir roket fırlatması gerçekleştirmek öngörülmemektedir. Aşamalı yaklaşım çerçevesinde yalnızca derinlemesine araştırmalar, teknolojik analizler ve konsept çalışmalar yürütülmektedir.

REGAL Programı ve Gelecek Planları

Bu proje, AFRL tarafından yönetilen REGAL (Rocket Experimentation for Global Agile Logistics) programı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu girişim aracılığıyla askeri kurum, lojistik amaçlar için ticari roket teknolojilerini entegre etme olasılıklarını değerlendirmektedir. Dikkat çekici bir şekilde, bu program kapsamında yalnızca Blue Origin değil, aynı zamanda Anduril Industries, Sierra Space ve Rocket Lab gibi şirketler de finansman elde etmiştir.

Bu alandaki temel teknik platform olarak ağır sınıf tekrar kullanılabilir New Glenn roketi değerlendirilmektedir. Bu roket, ilk orbital uçuşunu Ocak 2025'te gerçekleştirmiş ve ardından 3 orbital misyonu daha başarıyla tamamlamıştı.

Buna rağmen, 28 Mayıs 2026 tarihinde Florida'daki test sahasında gerçekleştirilen statik ateşleme testleri sırasında yaşanan bir arıza nedeniyle uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu. Bu olay sonucunda fırlatma sahası ekipmanları zarar görmüş olsa da, Blue Origin bu yılın sonuna kadar New Glenn roketinin uçuşlarını yeniden başlatmayı planlamaktadır.