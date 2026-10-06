İnsanlardan kuleye: İspanya'daki sıra dışı yarışmada tarihi sonuç kaydedildi

·7·Dünya
İnsanlardan kuleye: İspanya'daki sıra dışı yarışmada tarihi sonuç kaydedildi

İspanya'nın Tarragona kentinde, insanların birbirlerinin omuzlarına çıkarak dev kuleler inşa ettiği geleneksel "castells" yarışması düzenlendi. 4 Ekim'de gerçekleştirilen XXX. Tarragona İnsan Kuleleri Yarışması'na Katalonya'nın en güçlü 12 takımı katıldı. Konuyla ilgili haberi Catalan News duyurdu.

Yarışmada yüzlerce katılımcı birbirlerinin omuzlarına çıkarak mümkün olduğunca yüksek ve karmaşık yapılar inşa ediyor. En güçlü takımlar 10 kata kadar ulaşan kuleler kuruyor. Burada sadece kuleyi dikmek değil, aynı zamanda güvenli bir şekilde tamamen indirmek de önemli kabul ediliyor.

Bu yıl Castellers de Vilafranca takımı 14.635 puanla birinciliği elde etti. Takım, başlangıçta iki adet 10 katlı kuleyi başarıyla tamamladı. Yarışmanın final aşamasında ise tarihte ilk kez dokuzar kişilik katmanlardan oluşan, dokuz katlı "9 de 9 amb folre" kulesini tamamen inşa edip güvenli bir şekilde indirmeyi başardı.

"Castells" geleneği Katalonya'da yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip. UNESCO verilerine göre, insan kuleleri genellikle altı ile 10 kat arasında değişiyor ve bu beceri nesilden nesile aktarılıyor.

16 Kasım 2010 tarihinde "castells" geleneği, UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne dahil edildi.

TarragonaCastellsKatalonyaCastellers de Vilafrancaİspanya
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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