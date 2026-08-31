360 tonnalık kale kulesini 1800 kişi elle itti

Japonya'nın Aomori prefektörlüğündeki Hirosaki şehrinde yaklaşık 1800 kişi, 360 ton ağırlığındaki Hirosaki Kalesi kulesini halatlar yardımıyla 2,22 metre ileriye taşıdı.

Tarihi yapıyı taşıma çalışmaları 22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Katılımcılar yaklaşık 80 kişilik gruplara ayrılarak 30 metre uzunluğundaki halatları sırayla çektiler. İlk gün kule 1,13 metre, ikinci gün ise 1,09 metre kaydırıldı.

Kule, 2015 yılında altındaki taş duvarın onarımı için orijinal yerinden yaklaşık 70 metre uzağa taşınmıştı. Taş duvarın restorasyon çalışmaları 2024 yılında tamamlandı. Onarım sürecinde 2185 taş yeniden yerine yerleştirildi.

Kule, «hikiya» adı verilen geleneksel Japon yöntemiyle taşınıyor. Bu yöntemde bina yıkılmıyor; özel raylar ve makaralar yardımıyla bütün halde yavaşça kaydırılıyor. Hirosaki Kalesi'ni orijinal yerine döndürme projesi yaklaşık 78 metrelik bir mesafeyi kapsıyor. Elle gerçekleştirilen sembolik taşıma sürecine toplamda yaklaşık 4100 kişinin katılması planlanıyor. Kalan mesafe ise özel teknik ekipmanlarla kat edilecek.

Hirosaki Kalesi'nin mevcut üç katlı kulesi 1810 yılında yeniden inşa edilmiş olup, Japonya'da günümüze ulaşan orijinal kale kulelerinden biridir. Tam restorasyon çalışmalarının 2032 yılına kadar sürmesi ve ardından kale bölgesinin tekrar ziyaretçilere açılması bekleniyor.