360 tonnalık kale kulesini 1800 kişi elle itti

·5·Dünya
360 tonnalık kale kulesini 1800 kişi elle itti

Japonya'nın Aomori prefektörlüğündeki Hirosaki şehrinde yaklaşık 1800 kişi, 360 ton ağırlığındaki Hirosaki Kalesi kulesini halatlar yardımıyla 2,22 metre ileriye taşıdı.

Tarihi yapıyı taşıma çalışmaları 22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Katılımcılar yaklaşık 80 kişilik gruplara ayrılarak 30 metre uzunluğundaki halatları sırayla çektiler. İlk gün kule 1,13 metre, ikinci gün ise 1,09 metre kaydırıldı.

Kule, 2015 yılında altındaki taş duvarın onarımı için orijinal yerinden yaklaşık 70 metre uzağa taşınmıştı. Taş duvarın restorasyon çalışmaları 2024 yılında tamamlandı. Onarım sürecinde 2185 taş yeniden yerine yerleştirildi.

Kule, «hikiya» adı verilen geleneksel Japon yöntemiyle taşınıyor. Bu yöntemde bina yıkılmıyor; özel raylar ve makaralar yardımıyla bütün halde yavaşça kaydırılıyor. Hirosaki Kalesi'ni orijinal yerine döndürme projesi yaklaşık 78 metrelik bir mesafeyi kapsıyor. Elle gerçekleştirilen sembolik taşıma sürecine toplamda yaklaşık 4100 kişinin katılması planlanıyor. Kalan mesafe ise özel teknik ekipmanlarla kat edilecek.

Bir grup insan an'anaviy yapon binosi oldida yo‘g‘on arqonni tortishmoqda.

Hirosaki Kalesi'nin mevcut üç katlı kulesi 1810 yılında yeniden inşa edilmiş olup, Japonya'da günümüze ulaşan orijinal kale kulelerinden biridir. Tam restorasyon çalışmalarının 2032 yılına kadar sürmesi ve ardından kale bölgesinin tekrar ziyaretçilere açılması bekleniyor.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kaliforniya'da üç ayı yavrusuyla birlikte su deposunda bulunduKaliforniya'da üç ayı yavrusuyla birlikte su deposunda bulunduBugün, 14:45Fransız çift evlenmeden önce kardeş olmadıklarını test ettirdiFransız çift evlenmeden önce kardeş olmadıklarını test ettirdiBugün, 14:21«Berlin'de panik»: Rusya yaptırımlarına karşı çıkan parti iktidara yaklaşıyor«Berlin'de panik»: Rusya yaptırımlarına karşı çıkan parti iktidara yaklaşıyorBugün, 14:12Bir gecede rekor sayıda 239 İHA düşürüldü: Yoğun saldırıBir gecede rekor sayıda 239 İHA düşürüldü: Yoğun saldırıBugün, 14:04Hürmüz Boğazı'nda dehşet verici patlama: Süper tanker mayına çarparak alev aldıHürmüz Boğazı'nda dehşet verici patlama: Süper tanker mayına çarparak alev aldıBugün, 13:47Tokayev yeni kararnameyi imzaladı: Kazakistan Başbakanı belli olduTokayev yeni kararnameyi imzaladı: Kazakistan Başbakanı belli olduBugün, 13:41
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar