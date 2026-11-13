Almanya'da ücretsiz ev imkanı sunan işin sıra dışı şartı belli oldu

Almanya'da sıra dışı bir iş teklifi ortaya çıktı. Ülkenin Bad Wimpfen şehrinde bulunan yaklaşık 900 yıllık tarihi Mavi Kule için yeni bir bekçi aranıyor. En ilginç yanı ise, bu pozisyona kabul edilen adaya kulenin içinde yer alan 53 metrekarelik bir dairenin ücretsiz olarak tahsis edilecek olmasıdır. Ancak gelecekteki çalışanın faturaları kendisinin ödemesi gerekecektir.

Yaklaşık 1170 yılında inşa edilen ve yüksekliği yaklaşık 58 metreyi bulan Mavi Kule, şehrin en önemli tarihi sembollerinden biri olarak kabul edilir. Eskiden Staufen hanedanının imparatorluk ikametgâhının bir parçası olan kule, günümüzde de tarihi önemini korumaktadır.

Yeni bekçinin görevleri sadece kulede yaşamakla sınırlı değildir. Tarihi esere gelen turistleri ve ziyaretçileri karşılaması, giriş biletlerini satması ve binada düzen ile güvenliği sağlaması gerekmektedir. Ayrıca bilet satışından elde edilen gelirin belirli bir kısmı bekçiye verilecektir.

Kuledeki konut 53 metrekare olup bir oda, mutfak ve banyodan oluşmaktadır. Ancak bu dairede yaşamanın kendine has zorlukları da vardır. Eve ulaşmak için her seferinde 134 basamak çıkmak gerekmektedir çünkü tarihi binada asansör bulunmamaktadır.

Bu nedenle işverenler adaydan iyi bir fiziksel kondisyon, sorumluluk bilinci, insanlarla iyi iletişim kurabilme yeteneği ve şehir tarihine ilgi duymasını beklemektedir.

Şu anda Mavi Kule'de 75 yaşındaki Blanka Knodel bekçi olarak görev yapmaktadır. 1996 yılından beri bu kulede yaşayan Knodel, kulenin tarihi dokusunu ve günlük işleyişini denetlemektedir. Üstelik üç çocuğunu da bizzat bu kulede büyütmüştür.

Blanka Knodel, 10 Ocak 2027 tarihinde görevini bırakacaktır. Bu nedenle yeni bir bekçi bulunması ve eğitilmesi planlanmakta olup, adayın 1 Mart'a kadar belirlenmesi beklenmektedir.

Almanya'da tarihi binalarla ilgili sıra dışı satış ve iş tekliflerinin daha önce de görüldüğünü belirtmek gerekir. Örneğin, yakın zamanda Saksonya eyaletindeki Bad Düben şehrinde bulunan 800 yıllık Schnaditz Kalesi sadece 1 Euro'ya satışa çıkarılmıştı. Ancak bu kadar düşük fiyatın kendine has bir şartı vardı: alıcının tarihi yapıyı restore etmesi ve onarması gerekiyordu. Uzmanlar kalenin tamamen restore edilmesi için yaklaşık 20 milyon Euro harcanacağını tahmin ediyor.

Ayrıca Saksonya-Anhalt bölgesindeki Tangerhütte şehrinde 19. yüzyılda inşa edilen eski bir fabrika da 1 Euro'ya açık artırmaya çıkarıldı. 1842 yılında kurulan bu işletme, zamanında Japonya, Mısır ve Arjantin gibi ülkelere ürün ihraç eden büyük üretim merkezlerinden biriydi.

Ancak Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin yıkılmasından sonra fabrika faaliyetlerini durdurdu ve yavaş yavaş terk edilmiş bir hale geldi. Satın almak isteyen kişinin tarihi binaya özen göstermesi, özellikle cephelerini güçlendirmesi ve yapıyı gelecek nesiller için koruması şarttır.