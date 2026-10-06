NATO raporu: Avrupa savunma bütçesi neden ABD'den daha hızlı artıyor?

Avrupa kıtası, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemdeki en büyük ve en kapsamlı yeniden silahlanma sürecini yaşıyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) ve NATO ittifakı tarafından yayınlanan yeni analitik verilere göre, 2026 yılında Avrupa ülkelerinin toplam askeri harcamalarının 574 milyar avroseviyesine ulaşması bekleniyor.

Rakamların analizi, sadece beş yıl önce, yani 2021 yılında kıtanın savunma bütçesinin 283 milyar avro olduğunu, geçen kısa süre içinde harcamaların nominal hacminin tam yüzde 103 arttığınıgösteriyor.

GSYİH'ye oran ve ABD ile karşılaştırmalı dinamik

Savunma harcamalarının ekonomideki payı da kökten değişti:

GSYİH payı keskin bir şekilde arttı: 2021 yılında askeri harcamalar Avrupa'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) ortalama yüzde 1,64'ünü oluştururken, 2026 yılı sonu itibarıyla bu oran yüzde 2,55'e yükseldi;

Altyapı yatırımları: Buna ek olarak, ittifak üyesi ülkeler GSYİH'lerinin yüzde 1,4'ünü daha askeri altyapı, lojistik ve genel güvenliğin güçlendirilmesine yönlendiriyor;

ABD'den daha hızlı büyüme oranı: Son beş yıl içinde Avrupa, askeri harcamalarını net 291 milyar avro artırarak ikiye katladı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, aynı dönemde ABD savunma bütçesi yüzde 28 (mutlak değerde 199 milyar avro) oranında büyüdü.

Almanya lider, Baltık ülkeleri ve Polonya'da ise benzeri görülmemiş bir sıçrama

Kıta ülkeleri bazında finansal hacim açısından en büyük değişim Almanya'da gözlemleniyor:

Berlin'in 2,6 katlık sıçraması: Almanya, toplam askeri harcama hacmi bakımından Avrupa'da açık ara lider olmaya devam ediyor. Ülke, savunma bütçesini 2021'deki 48 milyar avrodan 2026'da 125 milyar avroya çıkararak tam 2,6 kat artırdı;

Doğu kanadı rekoru: NATO'nun doğu sınırlarında yer alan ülkelerde büyüme daha da keskin bir ivme kazandı. Polonya askeri bütçesini 3,5 kat, Estonya 3,6 kat, Litvanya ise tam 4,3 kat artırmayı başardı;

Yüzde 5 hedefine ilk ulaşanlar: Polonya ve Baltık ülkeleri, 2025 NATO zirvesinde belirlenen stratejik hedefe, yani 2035 yılına kadar savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarma planına, süresinden çok önce fiilen ulaştı.

Askeri-sanayi kompleksi gelirlerinde patlama

Devlet alımlarındaki keskin artış, önde gelen savunma şirketlerinin finansal cirolarına da net bir şekilde yansıdı:

Avrupa sanayisi: Yıllık cirosu 1 milyar avroyu aşan büyük Avrupalı askeri-sanayi şirketlerinin gelirleri, 2021'deki 104 milyar avrodan 166 milyar avroya ulaştı;

ABD devleri: ABD savunma şirketlerinin gelirleri ise aynı dönemde 311 milyar avrodan 427 milyar avroya kadar genişledi.

Uzmanlara göre, NATO bünyesinde kabul edilen yeni düzenleme (temel askeri ihtiyaçlara GSYİH'nin yüzde 3,5'i, siber güvenlik, kritik altyapı koruması ve sivil hazırlığa ise yüzde 1,5'i ayırma zorunluluğu), önümüzdeki on yıl içinde Avrupa finansal sisteminin savunma odaklı bir yapıya sürekli uyum sağlamasını garanti altına alacak.