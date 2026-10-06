İHA ve seyir füzelerinin kabusu: Türkiye, Ukrayna'ya Korkut hava savunma sistemlerini teslim etti

Türk savunma sanayii devi Aselsan konsorsiyumu, kısa menzilli hava hedeflerini imha etmek üzere tasarlanan Korkut kundağı motorlu hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya teslim etti. Konuyla ilgili haber, Orta Doğu bölgesine odaklanan saygın Middle East Eye portalının askeri kaynaklara dayandırdığı bilgilerle duyuruldu.

Haberde, Ankara'nın bu sevkiyatla milli savunma sanayii ürünlerini yoğun çatışma koşullarında test etmeyi ve gerçek muharebe etkinliğini değerlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Korkut sistemi nasıl çalışıyor ve neler yapabiliyor?

Korkut sistemi, modern savaşların temel tehdidi haline gelen İHA'lar ve alçak irtifadan uçan füzelere karşı etkili mücadele için özel olarak geliştirildi:

Sistem bileşenleri: Bir tam Korkut bataryası, üç adet silah sistemi aracı ve bir adet komuta kontrol aracından (radar bloğu) oluşmaktadır;

Silah donanımı ve vuruş gücü: Muharebe araçları, yüksek atış hızına sahip 35 mm'lik çift namlulu otomatik toplarla donatılmış olup, özel parçacıklı mühimmatlar sayesinde havada yoğun bir ateş duvarı oluşturmaktadır;

Hedef kategorisi: Sistem; kamikaze İHA'lar, helikopterler, alçaktan uçan seyir füzeleri ve havadan karaya yüksek hassasiyetli mühimmatları kısa menzilde imha etmede yüksek başarı göstermektedir.

Kapsam ve jeopolitik çıkarlar

Kaynaklar, Aselsan'ın bu yıl Ukrayna'ya bu sistemlerden 'sınırlı sayıda' teslim ettiğini, ancak güvenlik gerekçesiyle kesin sayının açıklanmadığını belirtiyor:

Hava savunmasının güçlendirilmesi: Türk tarafı, bu modern sistemlerin şehirleri ve stratejik tesisleri İHA saldırılarına karşı korumada önemli bir ek kalkan görevi görmesini bekliyor;

İhracat potansiyeli: Gerçek muharebe sahasında İHA'ları düşürme konusunda elde edilecek olumlu veriler, Korkut sistemlerinin uluslararası silah pazarındaki konumunu gelecekte önemli ölçüde güçlendirecektir.

Ege ve Karadeniz'de NATO tatbikatları

Türkiye'nin bölgesel faaliyetleri sadece savunma ticaretiyle sınırlı değil. Daha önce açıklandığı üzere Ankara, 6-16 Ekim tarihleri arasında Ege ve Karadeniz havzasında NATO'nun uluslararası mayın temizleme tatbikatı olan Nusret kapsamlı deniz tatbikatına ev sahipliği yapıyor.

Bu deniz manevralarına uluslararası müttefiklerin yanı sıra Ukraynalı askeri temsilciler de resmi gözlemci olarak katılıyor. Bu durum, Türkiye'nin Karadeniz güvenlik mimarisindeki lider ve dengeleyici arabulucu rolünü daha da pekiştiriyor.