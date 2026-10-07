Hollywood'da tarihi anlaşma sonrası 111 milyar dolarlık imparatorluk doğdu

Hollywood'da bir dönemi değiştirebilecek devasa bir anlaşma gerçekleşti. Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery'yi satın alma sürecini tamamladı ve sonuç olarak dünyanın en büyük medya ve eğlence şirketlerinden biri olan Skydance ortaya çıktı. Anlaşmanın toplam değeri, borç yükümlülükleri ile birlikte yaklaşık 111 milyar doları buldu.

Bu sıradan bir şirket birleşmesi değil. Artık «Harry Potter», «Yüzüklerin Efendisi», «Taht Oyunları», DC kahramanları, «Görevimiz Tehlike», «Matrix», «Barbie», «Superman», «Batman» ve daha birçok popüler proje tek bir kurumsal çatı altında toplandı.

111 milyar dolarlık anlaşmanın arkasında ne var?

Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery hissedarlarına hisse başına 31 dolar ödeme şartıyla anlaşmayı tamamladı. Warner Bros. Discovery'nin bağımsız bir şirket olarak borsa işlemleri durduruldu. Yeni Skydance şirketinin hisseleri ise New York Borsası'nda SKYD koduyla işlem görmeye başladı.

Anlaşmanın Warner Bros. Discovery için satın alma bedeli yaklaşık 81 milyar dolar olurken, borçlar da hesaba katıldığında toplam değer 111 milyar dolara yaklaşıyor.

Böylece Paramount ve Warner Bros. Discovery gibi Hollywood'un iki büyük medya yapısı tek bir şirket bünyesinde birleşti.

Artık «Harry Potter» ve DC kime ait?

Birleşmenin ardından Skydance devasa bir içerik portföyüne sahip oldu.

Bünyesinde şunlar yer alıyor:

«Harry Potter» ;

«Yüzüklerin Efendisi» ;

«Taht Oyunları» ;

DC ve onun ünlü kahramanları;

«Görevimiz Tehlike» ;

«Matrix» ;

«Barbie» ;

«Superman» ;

«Batman» ;

«Star Trek» ;

«Top Gun» ;

ayrıca birçok televizyon ve sinema projesi yer alıyor.

Şirketin eline sadece filmler değil, aynı zamanda büyük yayın platformları da geçti. Artık Paramount+ ve HBO Max de aynı kurumsal sistemin parçası. Ayrıca CNN, CBS News, CBS Sports, TNT Sports ve birçok televizyon kanalı da yeni medya holdingine katıldı.

Hollywood'da yeni güç merkezi

Yeni şirketi David Ellison yönetecek. Skydance'in başkanı ve CEO'su olacak, Ynon Kreiz ise eş başkan ve CEO olarak görev yapacak.

Şirketin resmi planlarına göre Skydance, yılda en az 30 yüksek kaliteli sinema filmi ve 180'den fazla televizyon şovu ile dizi üretmeyi hedefliyor. Ayrıca üç yıl içinde en az 6 milyar dolarlık sinerji ve maliyet tasarrufu sağlanması amaçlanıyor.

Bu durum, yeni şirketi Netflix, Disney, Amazon ve diğer büyük rakiplere karşı daha güçlü bir oyuncu haline getirebilir.

Birleşmenin maliyeti de büyük

Devasa medya şirketinin doğuşuyla birlikte büyük finansal yükümlülükler de ortaya çıktı. AP'nin verilerine göre, yeni şirketin net borcu yaklaşık 80 milyar dolar civarında olacak. Bu nedenle Skydance'in önündeki temel görevlerden biri, devasa işi birleştirirken borç yükünü verimli bir şekilde yönetmek.

Şirket yönetimi, maliyetleri optimize etmeyi ve açığa çıkan kaynakları yeni içerik, teknoloji ve yaratıcı projelere yönlendirmeyi planlıyor.

«Harry Potter»dan CNN'e — hepsi tek elde

En ilginç yönü ise yeni Skydance'in artık sadece bir film stüdyosu olmaması.

Bünyesinde Hollywood film stüdyoları, yayın platformları, televizyon kanalları, haber ağları, spor içerikleri ve bilgisayar oyunlarıyla ilgili varlıklar toplandı.

Bu anlamda 111 milyar dolarlık anlaşma, Hollywood haritasını kelimenin tam anlamıyla değiştirdi.

Dün ayrı şirketlerin tasarrufunda olan dünyanın en ünlü serileri bugün tek bir kurumsal çatı altında.

Hollywood'da yeni bir dönem başlıyor

Paramount ve Warner Bros. Discovery'nin birleşmesinin sinema ve televizyon endüstrisindeki güç dengesini etkilemesi bekleniyor. Artık Skydance'in önünde sadece ünlü serileri yönetmek değil, aynı zamanda değerlerini artırmak, yeni kitleler çekmek ve yayıncılık çağında rekabetçi kalmak görevi duruyor.

Ancak bir şey kesin: «Harry Potter», DC, «Yüzüklerin Efendisi», «Taht Oyunları», «Superman», «Batman» gibi isimler artık tek bir dev medya makinesinin parçası.

111 milyar dolarlık anlaşmayla Skydance, Hollywood'un yeni güç merkezlerinden biri haline geldi. Şimdi ise asıl soru şu: bu devasa imparatorluk ünlü serilerin kaderini nasıl değiştirecek?