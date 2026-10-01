Dramatik final: Japonya, Ekvador'u penaltılarla mağlup etti

Uluslararası hazırlık maçları kapsamında Asya'nın önde gelen takımlarından Japonya, Güney Amerika'nın sert ve fiziksel gücü yüksek temsilcisi Ekvador ile karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca her iki taraf da tehlikeli pozisyonlar üretmesine rağmen, normal sürede gol sesi çıkmadı.

Maçın kaderini futbol piyangosu olan penaltı atışları belirledi ve şans 'Mavi Samuraylar'dan yana oldu.

Taktik mücadele ve teknik direktörlerin denemeleri

Karşılaşma yüksek tempoda ve kıran kırana geçti. İlk yarıda takımlar temkinli hareket ederken, ikinci yarıda teknik heyetler geniş çaplı rotasyona gitti:

Japonya'nın yenilenmesi: Teknik direktörler devre arasında hücum hattını yenileyerek Kaina Tanimura'nın yerine as golcü Ayase Ueda'yı oyuna aldı. İkinci yarının 68. dakikasında ise yıldız isimler Takefusa Kubo, Ritsu Doan ve Yuito Suzuki oyundan alınarak yerlerini tecrübeli Daichi Kamada, Junya Ito ve Yunnosuke Suzuki'ye bıraktı.

Ekvador'un hamleleri: Latin Amerika ekibinde de ikinci yarının başında Alan Franco'nun yerine Felix Torres oyuna dahil oldu. Daha sonra Keny Arroyo, Pedro Vite, Jordi Alcivar, Nilson Angulo ve John Yeboah gibi oyuncular sahaya sürülerek takım yeni güçlerle ileriye taşındı.

Penaltı serisinde Japonya'nın soğukkanlılığı

Normal süre 0-0'lık golsüz beraberlikle sona erince, kazananı belirlemek için 11 metrelik penaltı atışlarına başvuruldu.

Sinir harbine dönen seride Japon futbolcular büyük bir soğukkanlılık sergileyerek, 5:4 skorla üstünlük sağladı ve zorlu rakibi karşısında galibiyeti tescilledi. Kaleci Zion Suzuki'nin güven veren performansı ve vuruşların isabeti, Asyalılara önemli bir psikolojik üstünlük kazandırdı.

Hazırlık maçı detayları:

Japonya — Ekvador 0:0 (penaltılarla — 5:4)

Japonya kadrosu: Zion Suzuki, Ayumu Seko, Ko Itakura, Hiroki Ito, Ritsu Doan (Yunnosuke Suzuki, 68), Kaisu Sano (Kento Shiogai, 86), Ao Tanaka (Daizen Maeda, 79), Keito Nakamura (Yuki Soma, 79), Takefusa Kubo (Daichi Kamada, 68), Yuito Suzuki (Junya Ito, 68), Kaina Tanimura (Ayase Ueda, 46).

Ekvador kadrosu: Hernan Galindez, Jackson Porozo, Willian Pacho, Alan Franco (Felix Torres, 46), Pervis Estupinan, Keny Arroyo (Denil Castillo, 67), Pedro Vite (Frisyo Caicedo, 85), Jordi Alcivar (Juan Angulo, 67), Nilson Angulo (Alan Minda, 86), John Mercado (Anthony Valencia, 79), John Yeboah (Jeremy Sarmiento, 67).

Bu hazırlık maçı, her iki teknik direktör için de yaklaşan resmi uluslararası turnuvalar ve eleme maçları öncesinde kadro derinliğini ve oyuncuların form durumunu görmek adına harika bir fırsat oldu.