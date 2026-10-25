Ekvador'da yüzünde bıyığa benzer tüylerle doğan bebek herkesin ilgi odağında

·101·Dünya
Ekvador'da yüzünde bıyığa benzer tüylerle doğan bebek herkesin ilgi odağında

Ekvador'da yeni doğan bir bebeğin yüzünde bıyığa benzeyen siyah tüylerin görüldüğü video, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ekim 2026'da yayılan görüntüler birçok kullanıcının dikkatini çekti.

Tıpta yeni doğan bebeklerin vücudunda ince tüylerin bulunması normal kabul edilir. Lanugo olarak adlandırılan bu tüyler, fetal gelişim sırasında ortaya çıkar. Bu tür tüyler genellikle doğumdan önce veya doğumdan sonraki ilk haftalarda yavaş yavaş dökülür.

Bazı durumlarda ise bebeğin vücudundaki veya yüzündeki tüyler normalden daha yoğun olabilir. Bunun nedenleri çeşitlilik gösterdiğinden, kesin bir sonuca varmak için tıbbi muayene gereklidir. Bu nedenle videodaki bebeğin yüzünde tüylerin çıkmasına neyin sebep olduğunu sadece görüntülere bakarak belirlemek mümkün değildir.

Bu sebeple videodaki durumu sıra dışı bir görüntü olarak değerlendirmek mümkün olsa da, nedenlerini doğrulanmış bir tıbbi gerçek olarak yorumlamak için yeterli temel bulunmamaktadır.

EkvadorLanugoTıpBebek SağlığıSosyal Medya
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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