Özbekistanlı Kadetler Dünya Şampiyonası’na 4 Madalyayla Başladı

·9·Spor
Özbekistanlı Kadetler Dünya Şampiyonası’na 4 Madalyayla Başladı

Ekvador’un Guayaquil şehrinde kadetler arasındaki Dünya Şampiyonası başladı. Organizasyonun ilk günü Özbekistan millî takımı için başarılı geçti.

Aurelio Chiprian-Flis yönetimindeki kadetlerimiz, ilk günün sonunda 1 altın ve 3 bronz madalyakazandı.

Iroda Sirojiddinova — Dünya şampiyonu!

-40 kg kategorisinde mücadele eden Iroda Sirojiddinova, tüm rakiplerini mağlup ederek kadetler arasında dünya şampiyonu oldu.

Sirojiddinova turnuvaya ikinci turdan başladı; bu turda Azerbaycanlı Sunay Salamova’yı, yarı finalde Rusyalı Emiliya Sayfutdinova’yı, finalde ise Kazakistanlı Adiya Janaxmet ’i mağlup etti.

Böylece uzak Ekvador’da Özbekistan’ın millî marşı çaldı.

Belirtmek gerekir ki Iroda Sirojiddinova, bir ay önce Ürdün’de düzenlenen Asya Şampiyonası’nda da altın madalya kazanmıştı.

3 bronz madalya daha

Özbekistan millî takımının üç sporcusu daha podyuma çıktı:

  • Bobur Yusupov — -55 kg;

  • Alina Kolyucheva — -44 kg;

  • Charos Hikmatova — -48 kg.

İlk gün müsabakalarının ardından Özbekistan 1 altın ve 3 bronz madalya ile 60 ülke arasında genel takım sıralamasında 2. sıradayer alıyor.

ÖzbekistanIroda SirojiddinovaGuayaquilEkvador
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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