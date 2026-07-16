Enerji devi BP girişim sermayesi birimini kapatıyor: Strateji değişikliği

İngiliz petrol ve gaz devi BP, yirmi yıllık geçmişe sahip kurumsal girişim sermayesi birimini kapatma kararı aldı. Şirket, portföyündeki varlıkların çoğunu satacağını duyurdu; bu durum, enerji piyasasındaki büyük bir oyuncunun yenilenebilir enerji ve iklim teknolojilerinden uzaklaştığının bir göstergesi. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Axios ve diğer saygın yayınların bilgilerine göre BP, girişim portföyündeki 10'dan fazla şirketi İskandinav özel yatırım firması Verdane'e satıyor. Bu hamle, şirketin yılın başında duyurduğu temiz enerji projelerinden vazgeçerek geleneksel fosil yakıt kaynaklarına yeniden odaklanma stratejisinin mantıklı bir devamıdır.

Yeşil teknolojilerden vazgeçiş

2007 yılında kurulan BP Ventures birimi, geçen süre zarfında enerji dönüşümü ile ilgili birçok alana yatırım yaptı. Bunlar arasında şu alanlar yer alıyordu:

Yeşil hidrojen teknolojileri;

Elektrikli araçlar (e-mobility);

Otonom sürüş teknolojileri;

Jeotermal enerji ve yenilenebilir kaynaklar.

Şirket, resmi açıklamasında yalnızca temel iş alanları için değer yaratabilecek çok az sayıda yatırımı elinde tutacağını belirtti. Ancak hangi startup'ların BP bünyesinde kalacağı açıklanmadı. Ayrıca birim çalışanlarının akıbeti de belirsizliğini koruyor; uzmanlar toplu işten çıkarmaların olacağını tahmin ediyor.

Finansal sonuçlar ve gelecek

Analistlere göre BP Ventures'ın faaliyetleri finansal açıdan beklenen sonucu vermedi. Edinilen bilgilere göre portföyün toplam değeri yaklaşık 1,2 milyar dolar olup, bu rakam neredeyse 20 yıl boyunca yapılan toplam yatırım miktarına eşittir. Yani birim, uzun vadede kayda değer bir kâr getirmemiştir.

Bu işlemin 2027 yılının ikinci çeyreğine kadar tamamen tamamlanması bekleniyor. Bu olay, küresel enerji piyasasında büyük petrol şirketlerinin "yeşil ekonomi"ye geçiş konusundaki vaatleri ile gerçek imkanları arasındaki uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi. Enerji reformlarının sürdüğü ülkeler için de bu tür büyük şirketlerin stratejik geri çekilmesi, piyasa konjonktürünün değiştiğinin bir işaretidir.

BP'nin artık ana odağını kârlılığı yüksek olan petrol ve gaz çıkarma projelerine çevirmesi bekleniyor. Bu durumun, iklim değişikliğiyle mücadele eden uluslararası toplum ve çevre örgütleri tarafından eleştiriyle karşılanacağı kesin.