Norveç Kraliçesi Mette-Marit neden resmi etkinliklerden uzaklaştırıldı?

Avrupa'nın en eski hanedanlarından biri olan Norveç kraliyet ailesinde yas dönemi sona eriyor ve iktidarda yeni bir dönem başlıyor. Kraliyet sarayı basın servisi, hükümdar ve ailesinin resmi kamu etkinliklerine dönmeye hazırlandığını duyurdu. Ancak yeni kraliçe Mette-Marit ciddi bir tıbbi neden dolayısıyla gelecek yılın yazına kadar hiçbir halka açık tören ve etkinliğe katılmayacak.

Bildirildiğine göre bu kısıtlama, haziran ayında gerçekleştirilen karmaşık bir cerrahi operasyon olan akciğer nakli sonrası uzun süreli iyileşme süreciyle ilgilidir.

Haakon VIII faaliyetlerine iç sorunlarla başlıyor

Kraliyette, önceki hükümdarın vefatı nedeniyle ilan edilen resmi yas 9 Ekim'de sona eriyor:

İç toplantıların önceliği: Tahtın yeni sahibi 53 yaşındaki kral Haakon VIII yakın zamanda ülke içinde bir dizi toplantı yapmayı, özellikle toplumun farklı kesimleri ve sıradan vatandaşlarla yüz yüze görüşmeyi planlıyor;

Yurt dışı gezileri durduruldu: Kraliyet sarayının açıklamasına göre, sonbahar ve kış sezonunda hiçbir resmi yurt dışı ziyareti veya devletlerarası gezi planlanmadı; yeni hükümdar tüm dikkatini iç devlet işlerine verecek;

Kraliçenin sağlığı: Mette-Marit doktor gözetiminde rehabilitasyon sürecine devam edecek ve ilk değerlendirmelere göre gelecek yaza kadar protokol etkinliklerinden muaf tutulacak.

Genç veliaht Avustralya'ya dönüyor, eski kraliçe ise görev başında

Kraliyet ailesinin diğer üyeleri faaliyetlerini şu şekilde sürdürecek:

Ingrid Alexandra'nın eğitimi: Tahtın bir sonraki varisi, 22 yaşındaki Veliaht Prenses Ingrid Alexandra şubat ayında Avustralya'ya gidiyor. Sydney Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler ve siyasi ekonomi alanında eğitimine devam edecek;

Dul kraliçenin desteği: Merhum Harald V'in eşi Sonja, sarayın resmi törenlerine ve protokol toplantılarına katılmaya devam ederek oğluna destek olacak.

Monarşideki ağır kayıplar

Norveç son aylarda aynı anda iki büyük yas yaşadı:

En yaşlı hükümdarın vedası: 28 Ağustos'ta dünyanın en yaşlı hüküm süren hükümdarı olan Kral Harald V, 89 yaşında hayatını kaybetti;

İkinci darbe: Kralın cenaze töreninden tam iki gün sonra, 94 yaşındaki kız kardeşi Prenses Astrid Maud Ingeborg da hayata gözlerini yumdu.

Yasın sona ermesiyle Norveç kraliyet sarayı, Haakon VIII önderliğinde yeni bir yönetim aşamasına geçiyor; bu süreçte kamuoyunun ana odağı, yeni kraliçenin geçirdiği zorlu ameliyat sonrası sağlığına kavuşmasıdır.