Viyana'da 673 pırlantalı kraliçe kolyesi gündüz vakti çalındı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da değerli bir tarihi mücevherin çalınması büyük yankı uyandırdı. Uygulamalı Sanatlar Müzesi'nde sergilenen ve eski Mısır Kraliçesi Nazlı Sabri'ye ait olan nadide kolye, müzenin ziyaretçilere açık olduğu gündüz saatlerinde çalındı.

Olay, 27 Ağustos günü saat 14:00 civarında meydana geldi. İlk bilgilere göre, kimliği belirsiz iki kişi normal ziyaretçi gibi bilet alarak müzeye girdi.

Fransız mücevher evine adanmış serginin bulunduğu salona yöneldiler. Beklenmedik bir anda çekiç yardımıyla değerli eserin bulunduğu cam vitrini kırarak kolyeyi alıp kaçtılar.

Suçlulardan birinin ateşli silah taşıdığı tahmin ediliyor. Bu nedenle müze güvenlik görevlileri onlara karşı koyamadı.

Çalınan mücevherin kendisi gerçek bir sanat eseri olarak kabul ediliyor. Platin üzerine işlenmiş kolyeye toplamda 673 pırlanta yerleştirilmiş olup, bunların toplam ağırlığı 200 karatın üzerindedir.

Tarihi kayıtlara göre, bu nadide mücevher 1939 yılında Mısır Kraliçesi Nazlı Sabri için özel olarak hazırlanmıştır.

Kolye'nin değeri de nadirliğiyle doğru orantılıdır. Mücevher evi, bu parçayı 2015 yılında New York'taki bir müzayedede 4,3 milyon dolara satın almıştır.

Şu anda kolluk kuvvetleri değerli kolyeyi bulmak ve suçluları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tarihi öneme sahip bu nadide mücevherin nerede olduğu ise henüz bilinmiyor.