Norveç kraliyet ailesi üyesi tecavüz dahil 40 suçlamadan hapse mahkûm edildi

Norveç Veliaht Prensesi'nin oğlu iki kez tecavüz suçundan suçlu bulundu. Oslo mahkemesi 15 Haziran'da onu dört yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu gelişme Deutsche Welle tarafından duyuruldu.

29 yaşındaki Marius Borg Høiby suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme kararına itiraz etme hakkı bulunuyor. Høiby, Veliaht Prenses Mette-Marit'in Veliaht Prens Haakon ile evliliğinden önceki ilişkisinden dünyaya gelen oğludur.

Høiby'ye toplam 40 suçlama yöneltilmişti. Bu suçlar için öngörülen en yüksek ceza 16 yıl hapis. Tecavüzle ilgili suçlamalar 2018 ile 2024 yılları arasında dört kadına yönelik gerçekleştirilen eylemleri kapsıyor. Mağdurların o sırada uyuyor veya kendilerini savunamayacak durumda oldukları belirtiliyor.

Savcı, yedi yıl yedi ay hapis cezası talep etmişti. Savunma tarafı ise Høiby'nin tecavüz suçlamalarından beraatini istedi ve kabul ettiği eylemler için en fazla 18 ay ceza alması gerektiğini savundu.

Savcılık, Høiby'yi 'istediğini yapmaya hakkı olduğunu düşünen bir kişi' olarak tanımladı. 29 yaşındaki prens ise 'uyuyan kadınlarla cinsel ilişkiye girme alışkanlığı olmadığını' söyledi. Ayrıca medyayı kendisini 'hayvan' gibi göstermekle suçladı.

Mahkeme onu eski kız arkadaşına yönelik aile içi şiddet, tehdit ve trafik kurallarını ihlal etmekten de suçlu buldu. Ancak diğer iki tecavüz suçlamasından beraat etti.

Yedi hafta süren dava Norveç'te büyük yankı uyandırdı. Duruşmalarda Høiby'nin uyuşturucu bağımlılığı da gündeme geldi. Kanıt olarak cinsel ilişki görüntüleri ve 800'den fazla kısa mesaj sunuldu.