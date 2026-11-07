Tavukların 'voleybol maçı' internet kullanıcıları arasında hararetli tartışmalara yol açtı (video)

Sosyal medyada voleybol maçı yapıyormuş gibi hareket eden tavukların yer aldığı bir video hızla yayılarak kullanıcılar arasında hararetli tartışmalara neden oldu.

Videoda kümes hayvanları sanki iki takıma ayrılmış gibi görünüyor. Ortada duran topa doğru sırayla koşup gagalarıyla vurmaya çalışıyorlar. Tavukların hareketleri, izleyicilerde gerçek bir spor müsabakasını izliyormuş hissi uyandırıyor.

Görüntüler internet kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. Birçoğu videoya esprili yorumlar yaparak tavukların hareketlerini voleybol oyun kurallarıyla bağdaştırmaya çalıştı.

Örneğin bir kullanıcı, "Kaybeden takım tavuk yemeği olur" diye şaka yaparken, bir diğeri ise "Sonuçta bir oyuncunun topa iki kez vurması yasak!" şeklinde kinayeli bir yorum bıraktı.

Video, tavukların sıra dışı hareketleri ve buna gelen komik yorumlar nedeniyle sosyal medyada birçok izleyicinin neşesini yerine getiriyor.