Sonbahar yaprakları üzerinde yuvarlanan fok balığı üç günde 10 milyon kez izlendi (video)

·11·Dünya
Sonbahar yaprakları üzerinde yuvarlanan fok balığı üç günde 10 milyon kez izlendi (video)

Polonya'da sonbaharı kendine has bir şekilde karşılayan fok balığı, internet kullanıcılarının sevgilisi haline geldi. Hayvanın rengarenk yapraklar arasında keyifle yuvarlandığı video, kısa sürede milyonlarca insanın ilgisini çekti.

Borysew Hayvanat Bahçesi yönetimi, 26 yaşındaki David isimli fokun yer aldığı videoyu sosyal medyada paylaştı. Videoda deniz canlısının sonbahar yaprakları üzerinde keyifle yuvarlandığı görülüyor.

İlginç olan ise, videonun yayınlanmasından sonra sadece üç gün içinde 10 milyondan fazla izlenmiş olması. Hayvanat bahçesi çalışanları, videoya bu kadar büyük bir ilgi gösterileceğini beklemediklerini belirtti.

Bazı internet kullanıcıları ise görüntülerin gerçekliğinden şüphe duyarak, yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş olabileceğini iddia etti.

Bu şüphelere yanıt olarak hayvanat bahçesi yönetimi, David'in yer aldığı bir başka video daha yayınladı. Böylece fokun sonbahar yaprakları arasındaki neşeli hareketlerinin gerçek olduğunu kanıtlamaya çalıştılar.

David'in bu sıradan sonbahar aktivitesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve binlerce insanın neşesini yerine getirdi.

PolonyaBorysew Hayvanat BahçesiDavid FokViral VideoDoğa
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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