İran, Katar kıyıları yakınında bir petrol tankerini vurdu

Orta Doğu'nun en önemli petrol arteri olan Basra Körfezi'nde askeri gerilim yeni ve tehlikeli bir aşamaya ulaştı. İngiliz deniz güvenliği ajansının verilerine dayanarak The Guardian gazetesinin haberine göre, İran Katar kıyıları yakınında büyük bir petrol tankerini daha mermilerle vurdu.

Bu olay, resmi Tahran'ın kendisine uygulanan ulaşım ablukasını aşmak için kullanılan Hürmüz Boğazı'ndaki deniz yollarını tamamen kapatacağını açıklamasının ardından gerçekleşti.

Katar yakınındaki saldırı: Mermiler nereden ve nasıl ateşlendi?

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) olayla ilgili detayları kaydetti:

Saldırı mesafesi: Saldırıya uğrayan ticari gemi, Basra Körfezi'nde, Hürmüz Boğazı'nın 500 kilometre batısında seyir halindeydi;

Ardışık saldırılar: Kurumun acil durum raporuna göre, tankerin gövdesine doğrudan birkaç askeri mermi isabet etti ve bu durum geminin güvenliğini tehlikeye attı;

Ablukaya yanıt: Saldırının, İran'ın bölgesel ulaşım ablukasını fiilen güçlendirme kararıyla doğrudan bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Hürmüz Boğazı'nda «ateşli hafta»: 12 gemi vuruldu

Güvenlik birimlerindeki birçok kaynak, bölgedeki durumun felaket derecesinde karmaşıklaştığını vurguluyor:

Bir haftada 12 saldırı: 5 Ekim'de sona eren son bir hafta içinde, boğaz bölgesinde petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve hidrokarbon taşıyan en az 12 tanker saldırıya uğradı;

Yaralı denizciler: Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda hedef alınan Panama bandıralı tankerde en az 12 mürettebatın yaralandığını resmen açıkladı;

İHA'lar ve Devrim Muhafızları'nın eylemleri: ABD Donanması bünyesindeki izleme servisi, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) ait botların ve silahlı insansız hava araçlarının boğazdan geçen ticari gemileri sürekli taciz ettiğini bildirdi.

Petrol piyasasına tehdit ve jeopolitik çatışma

Bölgedeki çatışmaların geçmişi ve küresel ekonomi üzerindeki riskleri:

28 Şubat sonrası dönem: 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran topraklarına düzenlediği saldırıların ardından, Basra Körfezi'ndeki petrol ve yük gemileri sürekli hedef alınmaya başlandı;

Tek enerji kapısı: Hürmüz Boğazı, bölgenin devasa hidrokarbon rezervlerini dünya pazarına taşıyan tek önemli su yoludur. Buradaki her gerilim, dünyada petrol ve gaz fiyatlarının keskin bir şekilde yükselmesine zemin hazırlamaktadır.

Hürmüz Boğazı ve Katar sularında gözlemlenen bu çaplı saldırılar, deniz taşımacılığını durdurma riski yaratarak uluslararası ticaret yollarının güvenliğini ciddi şekilde sorgulatıyor.