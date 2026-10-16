Dünya petrolü tehlikede: İran, Hürmüz Boğazı'nı açmanın tek şartını açıkladı

·11·Dünya
Dünya petrolü tehlikede: İran, Hürmüz Boğazı'nı açmanın tek şartını açıkladı

Dünyanın en önemli petrol arteri olarak kabul edilen Hürmüz Boğazı'ndaki durum en kritik ve tehlikeli noktasına ulaştı. İran Silahlı Kuvvetleri resmi sözcüsü Muhammed Akraminia bölgedeki gemi trafiği ve boğazın açılması konusunda Washington'a karşı açıkça sert bir şart koştu.

Pars Today'in haberine göre, Tahran bölgedeki güvenlik krizinin ana sorumlusu olarak ABD askeri güçlerini gösteriyor.

«ABD gitmezse, biz kovacağız»: İran'ın resmi açıklaması

Muhammed Akraminia, sosyal medya hesabında bölgenin geleceğine dair şu kesin tutumu ifade etti:

  • Boğazın açılma şartı: «Eğer ABD bölgeyi terk ederse, Hürmüz Boğazı tamamen açılacak, bölge ülkelerinin katılımıyla kolektif güvenlik garanti altına alınacak ve dünya ekonomisi toparlanmak için güçlü bir ivme kazanacaktır;

  • Açık uyarı: Eğer ABD kendi isteğiyle çıkmazsa, onları bölgeden biz kovacağız», — diye vurguladı İran askeri komutanlığı temsilcisi.

Antirekor: Birkaç günde 10'dan fazla gemiye saldırı düzenlendi

Birleşik KrallıkDeniz Ticaret Ofisi'nin (UKMTO) verdiği bilgilere göre, Ekim ayında su yolundaki gerginlik tarihi zirveye ulaştı:

  • Rekor düzeyde saldırılar: Kısa süre içinde en az 10 ticari gemiye saldırı düzenlendi ve bu, çatışmanın başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek rakamdır;

  • Bir günde 6 gemi: Özellikle 11 Ekim günü, bir gün içinde tam 6 geminin saldırıya uğradığı bildirildi;

  • Yangınlar, batmalar ve kayıplar: Gemilerin deniz kurallarını ihlal ettiği bahanesiyle yapılan bu saldırılar sonucunda gemiler yanıyor ve batıyor. Özellikle «Cape Dao» yük gemisine yapılan saldırı sonucunda bir Hindistan vatandaşı hayatını kaybetmiş, birçok tanker ise deniz mayınlarına çarpmıştır.

Hürmüz Boğazı neden tüm dünya için önemli?

Bu krizin boyutu küresel bir seviyeye sahip:

  • Dünya petrolünün yüzde 20'si: Yeryüzünde tüketilen toplam ham petrolün yaklaşık yüzde 20'si tam olarak bu dar boğaz üzerinden tankerlerle dünya pazarlarına taşınmaktadır;

  • Küresel fiyatlar ve enflasyon: Boğazın kapanması veya oradaki kesintisiz saldırılar, dünya genelinde yakıt fiyatlarını, lojistik maliyetlerini ve küresel enflasyonu doğrudan olumsuz etkilemektedir.

Hürmüz Boğazı'ndaki askeri gerilim önümüzdeki günlerde diplomatik yollarla çözülmezse, bölgede geniş çaplı yeni bir savaş odağı ortaya çıkabilir.

Hürmüz Boğazıİran Silahlı KuvvetleriUKMTOPetrol SektörüKüresel Güvenlik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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