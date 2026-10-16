Dünya petrolü tehlikede: İran, Hürmüz Boğazı'nı açmanın tek şartını açıkladı

Rekor düzeyde saldırılar: Kısa süre içinde en az 10 ticari gemiye saldırı düzenlendi ve bu, çatışmanın başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek rakamdır;

Yangınlar, batmalar ve kayıplar: Gemilerin deniz kurallarını ihlal ettiği bahanesiyle yapılan bu saldırılar sonucunda gemiler yanıyor ve batıyor. Özellikle «Cape Dao» yük gemisine yapılan saldırı sonucunda bir Hindistan vatandaşı hayatını kaybetmiş, birçok tanker ise deniz mayınlarına çarpmıştır.