İran televizyonu Ukrayna ve Polonya şehirlerini füze saldırılarıyla tehdit etti

·126·Dünya
İran televizyonu Ukrayna ve Polonya şehirlerini füze saldırılarıyla tehdit etti

Orta Doğu'da Washington ile Tahran arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde, İran devlet televizyonu (IRINN) aracılığıyla benzeri görülmemiş askeri tehditler dile getirildi. Kanalın yayınında, ABD tarafından yeni askeri saldırılar düzenlenmesi durumunda, misilleme olarak Avrupa kıtasına, özellikle de Ukrayna ve Polonya'daki büyük şehirlere füze saldırıları düzenlenebileceği açıkça gösterildi.

Yayınlanan görüntülerde, füzelerin uçuş yörüngelerini gösteren özel haritalar yer aldı ve olası hedefler açıklandı.

Haritadaki somut hedefler: Rzeszów ve Ukrayna şehirleri

İran televizyonundaki program sırasında uzmanlar ve askeri analistler şu noktalara odaklandı:

  • Ukrayna'nın büyük şehirleri: Tahran, ABD'nin olası kapsamlı bir saldırısına yanıt olarak Kiev, Lviv ve Odessa şehirlerini hedef olarak gösterdi;

  • NATO'nun ana lojistik merkezi: Haritada, NATO'nun Ukrayna'ya askeri ve insani yardımlarının ulaştırılmasında ana merkez sayılan Polonya'nın Rzeszów şehri özel olarak işaretlendi;

  • Açık tehdit beyanı: Kanal aracılığıyla "Füzelerimiz Avrupa'ya ulaşacak ve biz Amerikan emperyalistlerini ve onların müttefiklerini yok edeceğiz" şeklinde sert uyarılar yapıldı.

Çatışmanın kökeni: Keşm Adası'ndaki saldırılar ve jeopolitik baskı

Bu sert açıklamalar, ABD ile İran arasındaki son doğrudan askeri eylemlerin arka planında gerçekleşti:

  • Hürmüz Boğazı'ndaki olaylar: ABD silahlı kuvvetleri, stratejik Hürmüz Boğazı'nda bulunan İran'a ait Keşm Adası'ndaki hedeflere sınırlı savunma saldırıları düzenlemişti;

  • İran'ın yanıtı: Tahran, bu olayları Ukrayna'nın Batılı devletlerle ittifakı ve İsrail'e dolaylı sempatisiyle ilişkilendirmeye çalışıyor ve jeopolitik baskıyı Avrupa'ya yönlendiriyor.

Resmi tepki: İstihbarat verileri ne diyor?

Ukrayna resmi makamları ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi durumla ilgili hızlı bir tepki verdi:

  • Şu an itibarıyla İran tarafından Avrupa veya Ukrayna şehirlerine yakın zamanda doğrudan füze saldırısı düzenleneceğini doğrulayan resmi bir istihbarat verisi bulunmamaktadır;

  • Yetkili kurumlar bu çıkışları daha çok bilgi-psikolojik baskı olarak değerlendiriyor, ancak güvenlik güçlerinin durumu ve hava savunma sistemlerini dikkatle takip ettiğini vurguladı.

İranABDHürmüz BoğazıKeşm AdasıJeopolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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