Tankere mermi isabet etti: Umman kıyıları yakınında petrol tankeri saldırıya uğradı

Orta Doğu sularındaki stratejik deniz yolları yeniden gerilim odağı haline geldi. 3 Ekim günü Umman kıyıları yakınlarında ham petrol taşıyan büyük bir tankere kimliği belirsiz bir mermi isabet etti.

Bu durum, Birleşik KrallıkDeniz Ticareti Operasyonları Ofisi'nin (UKMTO) uluslararası nakliyecileri ve denizcileri uyaran acil durum bildirisinde açıklandı.

Olayın detayları: Darbe sol bordaya alındı

UKMTO tarafından verilen bilgilere göre, acil durum Umman kıyılarının dört deniz mili doğusunda meydana geldi:

Ham petrol taşıyan tankerin kaptanı, geminin sol bordasına kimliği belirsiz bir merminin isabet ettiğini sevk merkezine derhal bildirdi.

Darbeye rağmen, ilk bilgilere göre gemi mürettebatı güvende ve herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Deniz sularına petrol sızıntısı veya çevreye verilen zarar konusunda henüz resmi bir kayıp bildirilmedi.

Şu anda bölgedeki yetkili makamlar ve uluslararası güvenlik servisleri tarafından olayla ilgili derinlemesine soruşturma yürütülüyor.