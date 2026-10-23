Tuhaf suç: Adam, karısını 45 dakika boyunca koli bandıyla bağlayıp futbol maçı izledi
ABD'nin Virginia eyaletindeki Richmond şehrinde aile içi şiddetle ilgili sıra dışı ve sansasyonel bir olay yaşandı. 64 yaşındaki bir vatandaş, spor müsabakasını izlerken rahatsız edilmemek için yasal eşini sandalyeye bağlamakla suçlanarak polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, yerel halkın ve medyanın büyük ilgisini çekti ve hararetli tartışmalara yol açtı.
Bodrumda 45 dakika: Olay nasıl gerçekleşti?
Mağdur kadının kolluk kuvvetlerine verdiği ifadeye göre olay, ailenin özel konutunda meydana geldi:
Koli bandıyla bağlama: 64 yaşındaki Terry Ward, eşini sandalyeye oturtup koli bandıyla sıkıca bağladı ve onu evin bodrum katında bıraktı;
Süre ve yaralanmalar: Kadın, 30 ila 45 dakika boyunca hareketsiz ve bağlı bir şekilde kaldı;
Maddi deliller: Çağrı üzerine olay yerine gelen polis memurları, mağdurun kollarındaki kızarıklık ve sıyrık izlerini, ayrıca vücudundaki koli bandı kalıntılarını resmen kayıt altına aldı.
«Tek amacım futbolu huzur içinde izlemekti»: Şüphelinin itirafı
Gözaltına alınan Terry Ward, eylemlerini inkar etmedi ancak sunduğu bahane müfettişleri bile şaşkına çevirdi:
Spora olan tutkunun sınırı: Adam sorgu sırasında, Amerikan futbolu (NFL) maçını hiçbir gürültü olmadan, tam bir huzur içinde izlemek istediğini ve bu yüzden eşini bağlamaya karar verdiğini belirtti;
Yasal ceza riski: Bu bahanesi, kanun önünde bir gerekçe olamadı. Şu anda Terry Ward hakkında aile içi şiddet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından resmi suç duyurusunda bulunuldu.
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