Tuhaf suç: Adam, karısını 45 dakika boyunca koli bandıyla bağlayıp futbol maçı izledi

·3·Dünya
Tuhaf suç: Adam, karısını 45 dakika boyunca koli bandıyla bağlayıp futbol maçı izledi

ABD'nin Virginia eyaletindeki Richmond şehrinde aile içi şiddetle ilgili sıra dışı ve sansasyonel bir olay yaşandı. 64 yaşındaki bir vatandaş, spor müsabakasını izlerken rahatsız edilmemek için yasal eşini sandalyeye bağlamakla suçlanarak polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, yerel halkın ve medyanın büyük ilgisini çekti ve hararetli tartışmalara yol açtı.

Bodrumda 45 dakika: Olay nasıl gerçekleşti?

Mağdur kadının kolluk kuvvetlerine verdiği ifadeye göre olay, ailenin özel konutunda meydana geldi:

  • Koli bandıyla bağlama: 64 yaşındaki Terry Ward, eşini sandalyeye oturtup koli bandıyla sıkıca bağladı ve onu evin bodrum katında bıraktı;

  • Süre ve yaralanmalar: Kadın, 30 ila 45 dakika boyunca hareketsiz ve bağlı bir şekilde kaldı;

  • Maddi deliller: Çağrı üzerine olay yerine gelen polis memurları, mağdurun kollarındaki kızarıklık ve sıyrık izlerini, ayrıca vücudundaki koli bandı kalıntılarını resmen kayıt altına aldı.

«Tek amacım futbolu huzur içinde izlemekti»: Şüphelinin itirafı

Gözaltına alınan Terry Ward, eylemlerini inkar etmedi ancak sunduğu bahane müfettişleri bile şaşkına çevirdi:

  • Spora olan tutkunun sınırı: Adam sorgu sırasında, Amerikan futbolu (NFL) maçını hiçbir gürültü olmadan, tam bir huzur içinde izlemek istediğini ve bu yüzden eşini bağlamaya karar verdiğini belirtti;

  • Yasal ceza riski: Bu bahanesi, kanun önünde bir gerekçe olamadı. Şu anda Terry Ward hakkında aile içi şiddet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından resmi suç duyurusunda bulunuldu.

RichmondTerry WardAile İçi ŞiddetAmerikan FutboluABD
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Harry Kane Amerikan futboluna geçecek mi? NFL yıldızı İngiliz forvetin şansını değerlendirdiHarry Kane Amerikan futboluna geçecek mi? NFL yıldızı İngiliz forvetin şansını değerlendirdi15 Haziran 19:52Uçakta kavga çıkaran yolcu koltuğa koli bandıyla bağlandıUçakta kavga çıkaran yolcu koltuğa koli bandıyla bağlandı6 Eylül 11:06Uçakta taşkınlık çıkaran 67 yaşındaki yolcu koltuğuna koli bandıyla bağlandıUçakta taşkınlık çıkaran 67 yaşındaki yolcu koltuğuna koli bandıyla bağlandı18 Eylül 19:22Meksika'da gizemli "Batman" hırsızları direklere bağlayıp bırakıyorMeksika'da gizemli "Batman" hırsızları direklere bağlayıp bırakıyor29 Haziran 22:13Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, kabulüne giremeyen vatandaşa nasıl cevap verdi?Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, kabulüne giremeyen vatandaşa nasıl cevap verdi?Bugün 16:05ABD'de bir baba, doktorlar gelmeden önce bebeğinin doğumunu kendisi gerçekleştirdi (video)ABD'de bir baba, doktorlar gelmeden önce bebeğinin doğumunu kendisi gerçekleştirdi (video)Bugün 15:21
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu