Norveç Denizi'nde 300 yıllık hazine dolu bir gemi bulundu

Norveç kıyıları yakınlarında arkeologlar, 18. yüzyıla ait nadir bir gemi enkazı keşfetti. Uzmanlar, bu bulguyu Kuzey Avrupa'da bugüne kadar rastlanan en iyi korunmuş yüke sahip gemilerden biri olarak değerlendiriyor. Özellikle gemi içindeki yükün neredeyse bozulmadan kalmış olması bilim insanlarında büyük bir ilgi uyandırdı.

Norveç Kültürel Miras Müdürlüğü Direktörü Hanna Geiran, söz konusu gemideki yükün Kuzey Avrupa'da daha önce hiç görülmemiş derecede iyi durumda korunduğunu belirtti. Ona göre bu tür bir bulgu, 18. yüzyıl ticaret gemileri tarihi ve o dönemin uluslararası ticareti hakkında yeni bilgiler sunma potansiyeline sahip.

Keşif hakkında kurum, bu yılın Haziran ayında resmi bir açıklama yaptı. Gemi enkazı, saat yapımcısı ve uzaktan kumandalı su altı araçları (ROV) ile çalışan küçük bir araştırma şirketinin yöneticisi Espen Sostad tarafından bulundu.

Belirtildiğine göre gemi, Norveç'in güneydoğu kıyıları yakınlarındaki Skagerrak Boğazı'nda, deniz seviyesinden yaklaşık 600 metre (1970 fit) derinlikte yatıyor. Su altı görüntülerinde gemi kalıntıları arasında istiflenmiş porselen tabaklar ve diğer değerli eşyaların neredeyse bütün halde korunduğu görülebiliyor.

Hanna Geiran, 18. yüzyıla ait gemilerden bu denli iyi korunmuş bir yük bulmanın çok nadir olduğunu söylüyor. Şimdiye kadar gemiden büyük miktarda hasar görmemiş Çin porseleni, ayrıca avize parçaları, kadehler, cam eşyalar ve tahıl dolu fıçılar çıkarıldı.

Bunun yanı sıra arkeologlar, sıra halinde yerleştirilmiş birkaç sandık da buldular. Ancak bunlar henüz açılıp incelenmedi. Uzmanlardan birinin tahminine göre, bunlardan biri tekstil ürünlerini saklıyor olabilir. Bir başka sandığın içinde ise çay, şifalı bitkiler ve çeşitli ilaçlar gibi organik ürünlerin bulunma ihtimali yüksek.

Araştırmacılar, yükün yaklaşık üç asır boyunca bu kadar iyi durumda kalmasının şaşırtıcı olduğunu vurguluyor. Ancak modern balıkçılık trol ağlarının gemi kalıntılarının bazı kısımlarına zarar verdiği de kaydedildi.

Şimdilik bilim insanları geminin nereden yola çıktığını ve nereye gittiğini belirleyemedi. Ancak bulunan bazı eşyalar bu sırrı çözmeye yardımcı olabilir.

Uzmanların görüşüne göre, Çin porselenlerinin yanı sıra diğer değerli ürünler İngiltere veya Almanya'dan getirilmiş olabilir. En ilginç bulgulardan biri ise gemi mutfağında kullanılan bir tuğla olup, üzerinde Almanya'nın Lübeck şehrinde 15. yüzyıldan 1772 yılına kadar faaliyet gösteren Lübecker Ratsziegelei tuğla üretim işletmesinin mührü korunmuştur.

Arkeologlar yükün o dönemdeki kesin değerini hesaplamadı. Ancak 18. yüzyıl ortalarında Çin porselenlerinin Avrupa'da en pahalı ve prestijli ürünlerden biri sayıldığını, daha sonraları ise orta sınıf temsilcileri için de nispeten yaygınlaşmaya başladığını belirtiyorlar.

Bugün bu gemi kalıntılarının en büyük değeri maddi değil, tarihi ve kültürel önemi ile ölçülüyor. Gemi, resmen koruma altındaki bir kültürel miras nesnesi sayılıyor.

Hanna Geiran'a göre bilim insanları, önümüzdeki araştırmalardan büyük umut duyuyor. Geminin derinliklerinde daha ne kadar nadir eşyanın saklı kaldığını belirlemeyi planlıyorlar. Su altı görüntülerinde porselenden yapılmış zarif bir lotus çiçeği heykelciğinin bile görülmesi, araştırmacıların ilgisini daha da artırdı.