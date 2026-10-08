Türkiye'de standart römorktan eve dönüşen karavanlar satışa sunuldu

Türkiye'de dışarıdan bakıldığında standart bir römorku andıran, ancak varış noktasına ulaştığında genişleyerek küçük bir eve dönüşen Mini House Caravan'lar satışa çıktı.

Kapalı halde 4×2,1 metre boyutlarında olan römork, özel bir mekanizma sayesinde açıldığında yaklaşık 20 metrekarelik bir yaşam alanı sunuyor. İçerisinde ayrı bir yatak odası, oturma alanı, mutfak ve banyo bulunuyor. Mutfakta 90 litre kapasiteli bir buzdolabı da yer alıyor.

Bu evler, kompakt yapıları ve taşınabilir olmalarıyla dikkat çekiyor. Römork olarak bir yerden bir yere kolayca çekilebilen bu yapılar, varış noktasında genişletilerek konforlu bir yaşam alanı haline getirilebiliyor.

Edinilen bilgilere göre, modelin başlangıç fiyatı 890 bin Türk Lirası olarak belirlendi. Ancak bu fiyata KDV ve nakliye masrafları dahil değildir.