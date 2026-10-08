Zendaya Fransa First Lady'si ile görüşmek için neden ayağa kalkmadı?

·9·Dünya
Zendaya Fransa First Lady'si ile görüşmek için neden ayağa kalkmadı?

Paris'te düzenlenen prestijli Moda Haftası kapsamındaki Louis Vuitton defilesi, beklenmedik bir görgü kuralı tartışmasına sahne oldu. Hollywood'un en parlak yıldızlarından biri olan, «Euphoria» ve «Dune» filmlerinin oyuncusu Zendaya ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron arasındaki kısa görüşme, internet kullanıcılarının sert tepkisine yol açtı.

Paris Match dergisinin Instagram sayfasında yayınlanan video kısa sürede 2 milyondan fazla izlenerek küresel ağda geniş bir tartışma dalgası başlattı.

Podyumun ön sırasında yaşanan rahatsız edici an

Olayın detayları video görüntülerine net bir şekilde yansıdı:

  • First Lady'nin girişimi: Fransa'nın First Lady'si Brigitte Macron, defile salonunun ön sırasında oturan Zendaya'nın yanına giderek elini uzattı;

  • Oturarak selamlaşma: O sırada yanındaki kişiyle konuşmakta olan Amerikalı oyuncu, ayağa kalkmadan gülümseyerek oturduğu yerden elini uzatıp selamlaştı;

  • Sosyal medyanın öfkesi: Her zaman örnek davranışları ve kusursuz imajıyla tanınan Zendaya'nın bu hareketi, hayranlar ve gözlemciler tarafından görgü kurallarının ihlali olarak algılandı.

Zendaya Fransa First Lady'si ile görüşmek için neden ayağa kalkmadı?

Kullanıcıların görüşü: Terbiyesizlik mi yoksa beklenmedik bir durum mu?

Sosyal ağlarda yaşanan hararetli tartışma ikiye bölündü:

  • «Temel nezaket kayboldu»: Eleştirmenler, First Lady olmasa bile kendisinden yaşça büyük ve ayakta duran biriyle oturarak selamlaşmanın saygısızlık olduğunu belirttiler. Kullanıcılar, «Zendaya'yı çok seviyorum ama bu, terbiye eksikliğinin net bir örneği. Fransa'nın First Lady'si karşısında saygı gereği ayağa kalkması gerekirdi» yorumunda bulundular;

  • Savunanların pozisyonu: Oyuncunun destekçileri ise Zendaya'nın gürültülü ve dikkat dağıtıcı ortamda karşısındakinin tam olarak kim olduğunu hemen anlayamadığını, beklenmedik durum karşısında şaşırdığını savundular.

Yıldızın özel hayatı yine ilgi odağında

28 yaşındaki oyuncu, son aylarda sadece kariyeriyle değil, özel hayatındaki değişimlerle de kamuoyunun gözü önünde:

  • Tom Holland ile evlilik: Bu yılın yazında «Örümcek Adam» yıldızı Tom Holland, Esquire dergisine verdiği röportajda Zendaya ile evlendiğini resmen doğrulamıştı;

  • Yüksek statü ve sorumluluk: Küresel çapta gençlerin idolü ve markaların yüzü olan oyuncunun her adımı, tüm dünyada büyük bir titizlikle takip ediliyor.

Paris'teki bu olay, modern yıldız kültürü ile diplomatik protokol gelenekleri arasındaki farkları bir kez daha gözler önüne serdi. En ünlü isimlerin bile basit protokol kurallarını göz ardı etmesinin ciddi eleştirilere yol açabileceğini bu olay açıkça kanıtladı.

ZendayaBrigitte MacronLouis VuittonParis Moda HaftasıMagazin
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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