Moda ve siyaset çatışması: Pakistan podyumunda İsrail ve Filistin konulu tartışmalı performans

Pakistan'ın kültürel başkenti Lahor'da düzenlenen prestijli LAAM Moda Haftası uluslararası kamuoyunda ve sosyal medyada büyük tartışmalara yol açan bir olayla hatırlandı. Yerel tasarım markası «Dreams of Arthur», yeni koleksiyonunun defilesi sırasında beklenmedik bir siyasi mesaj verdi.

Podyuma çıkan modellerden birinin siyah oversize ceketinin arkasında büyük beyaz harflerle «MAKE ISRAEL PALESTINA AGAIN» («İsrail'i yeniden Filistin yapacağız») şeklinde tartışmalı bir slogan yer aldı.

Defilenin detayları ve podyumdaki atmosfer

Lahor podyumundaki defile sırasında modeller, ziyaretçilerin ve kameraların karşısında koleksiyonun ana fikrini sergilediler:

Sloganlı ceket: Sergilenen kıyafet, geniş kesim siyah bir ceket ve başlıktan oluşuyor; arkasındaki yazı ise ana görsel vurgu olarak sunulmuş;

Kamuoyu tepkisi: Model izleyicilere arkasını döndüğünde, podyumdaki yazı fotoğrafçılar tarafından yakından görüntülendi ve etkinlik biter bitmez sosyal ağlarda viral oldu;

Siyasi ton: Sosyal medya kullanıcıları ve analistler, bu adımı tasarımcıların Orta Doğu'daki gergin jeopolitik duruma moda diliyle tepki verme girişimi olarak değerlendirdi.

Moda ve siyasi beyanlar: Sınır nerede?

Son yıllarda dünya moda haftalarında ve prestijli sahnelerde sosyo-politik konulara odaklanmak popüler hale geliyor:

Tartışmaların odağı: «Dreams of Arthur» markasının bu performansı sosyal medyada iki farklı şekilde değerlendirildi; bazı kullanıcılar bunu Filistinlilere destek olarak görürken, diğerleri bu tür radikal sloganların kültürel etkinliklerde ve moda sahnelerinde kullanılmasına karşı çıktı;

Sanattaki sınırlar: Uzmanlar, moda sanatının küresel tartışmaların bir alanı haline geldiğini, ancak siyasi görüşlerin podyumda tarafsızlığı ve tasarımın estetik değerini ikinci plana itebileceğini belirtiyor.

Lahor'daki moda haftasında yaşanan bu olay, moda endüstrisinin sadece kıyafet sergileme alanı değil, aynı zamanda büyük bir siyasi arenanın yansıması haline geldiğini bir kez daha gösterdi.