Peru'da Hitler Mussolini isimli siyasetçi belediye başkanı seçildi

Peru'nun And Dağları'ndaki küçük Querecotillo bölgesinde yapılan belediye başkanlığı seçimini Hitler Mussolini Simeon Flores isimli siyasetçi kazandı. Seçimde oyların yüzde 34,54'ünü alarak rakiplerini geride bıraktı. Bu haber The Guardian tarafından duyuruldu.

45 yaşındaki Flores, 'Ahora Nación' partisinden aday olarak katıldı. 229 oy alan Flores'in en yakın rakibi Gaspar Osorio ise 204 oyla ikinci sırada yer aldı. Böylece Flores, rakibinden sadece 25 oy fazla almış oldu.

Siyasetçinin ismi birçok kişinin dikkatini çekti. İsim ve soyadındaki 'Hitler' ve 'Mussolini' kelimeleri, 20. yüzyılın en ünlü diktatörleri olan Adolf Hitler ve Benito Mussolini'nin isimlerini çağrıştırıyor.

Edinilen bilgilere göre Flores, 4 Ekim'de yapılan yerel seçimlerde zafer kazandı. Ancak haberlerin yayınlandığı sırada zaferinin resmen ilan edilmesi bekleniyordu. Flores, 1 Ocak 2027'de görevine başlayacak.

Siyasetçinin tarihi şahsiyetlerle aynı isme sahip olmasının, ideolojik görüşlerinin de onlarla benzer olduğu anlamına gelmediğini belirtmek gerekir.