Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna tarafının, Rusya'nın büyük e-ticaret ağları olan Wildberries ve Ozon platformlarına ve diğer altyapı tesislerine saldırı düzenlemeden önce bu adımın ciddi sonuçlarını hesaba katması gerektiğini vurguladı. Delovaya Rossiya örgütünün forum kongresinde konuşan devlet başkanı, Moskova'nın bu tür eylemlere karşı çoktan yıkıcı misilleme saldırılarına başladığını duyurdu.

Putin'e göre, karşı tarafın eylemleri daha da sertleşerek sivil halkın kullandığı büyük dijital sistemlere de zarar vermeye başladı.

«Bu seviyeye geleceklerini düşünmemiştik»

Forum katılımcılarına hitap eden Vladimir Putin, rakip tarafın e-ticaret devlerini hedef almasına değindi:

Platformlara saldırılar: «Rakibin hem Wildberries hem de Ozon gibi elektronik platformlarımıza yönelik eylemleriyle karşılaştık. Her zaman öyle adımlar atıyorlar ki, açıkçası bunları önceden görmemiz gerekirdi. Ancak bu seviyeye geleceklerini düşünmemiştik;

Cevap verme ve yardım isteme taktiği: Buna bile cüret ettiler, şimdi ise biz karşılık vermeye başlıyoruz. Bundan sonra hemen kendi destekçilerine koşup, bize baskı yapmaları ve durdurmaları için yalvarmaya başlıyorlar.»

Enerji, rafineriler ve veri merkezleri: Misilleme saldırılarının detayları

Rusya Devlet Başkanı, pazar yerleri etrafındaki durumu enerji ağlarına yönelik saldırılarla kıyasladı:

Petrol rafinerileri: Putin, dün ve bugün bazı petrol rafinerilerine ve tesislere saldırı girişimleri olduğunu, bunların ciddi bir kayba yol açmadığını ancak bu tür saldırıların durmadığını belirtti;

Veri işleme merkezleri: «E-ticaret platformlarında da durum aynı. İlk adımı onlar attı ve biz karşılık vermeye başladık. Şimdi karşı tarafta da enerji, veri işleme merkezleri (veri merkezleri) ve benzeri önemli tesisler konusunda feryat ediyorlar;

Kesin sonuç: Bunu kendileri başlattı. Başlatmamaları gerekirdi. Bu adımı atmadan önce ne gibi sonuçlar doğuracağını iyice düşünmeleri lazımdı», dedi.

Bu açıklamalar, iki taraf arasındaki çatışmaların sadece geleneksel cephe hattı ve enerji ağlarında değil, aynı zamanda dijital altyapı, e-ticaret ve sunucu merkezleri düzeyinde de tırmandığını gösteriyor.