Ozon, alışverişe yardımcı olan yapay zekâyı test ediyor

·44·Teknoloji
Ozon, alışverişe yardımcı olan yapay zekâyı test ediyor

Popüler Ozon pazaryeri, kullanıcılarının alışveriş yapmasını önemli ölçüde kolaylaştıracak yapay zekâ tabanlı yeni bir asistanı test etmeye başladı. TASS haber ajansının yaydığı bilgilere göre bu özellik şimdilik sınırlı sayıda kullanıcı için etkinleştirildi ve özellikle ne satın alacağına henüz tam olarak karar vermemiş müşterilere yönelik. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde çevrim içi mağazalardaki devasa ürün yelpazesi ve geniş çeşitlilik, seçim yapma sürecini çoğu zaman zorlaştırıyor. Ozon’un kullanıma sunduğu yapay zekâ tabanlı yardımcı da tam olarak bu sorunu çözmeyi amaçlıyor ve müşterilere kişisel ihtiyaçlarına göre en uygun ürünleri seçme konusunda destek oluyor.

Yapay zekâ nasıl çalışıyor

TASS’ın haberine göre yeni sanal yardımcı, Ozon platformunun kişiselleştirilmemiş verilerinden oluşan bir veri tabanı üzerinden çalışıyor. Sistem, doğru öneriler oluşturmak için kullanıcının arama sorgularını, satın alma geçmişini, bıraktığı yorumları ve ürünlerin güncel fiyatlarını kapsamlı şekilde analiz ediyor.

Yeni özellik oldukça basit bir şekilde kullanılabiliyor; bunun için özel yapay zekâ moduna geçmek yeterli. Ardından ekranda özel bir sohbet penceresi açılıyor. Sanal yardımcı burada müşteriyle iletişim kurarak bir dizi açıklayıcı soru soruyor.

Avantajlar ve seçim kriterleri

Yapay zekâ, görüşme sırasında müşterinin bütçesini, üründe aradığı özellikleri ve eşyanın hangi amaçlarla kullanılacağını öğreniyor. Kullanıcının verdiği yanıtlar doğrultusunda en uygun seçeneklerin bir listesi oluşturuluyor.

Modern teknolojiler bu süreçte yalnızca ürünlerin fiyatını değil, teslimat sürelerini, genel kullanıcı puanını ve diğer müşterilerin bıraktığı gerçek yorumları da dikkate alıyor. Bu da nihai karar verme sürecini daha güvenilir ve hızlı hâle getiriyor.

Uzmanlara göre bu tür akıllı yardımcıların kullanıma sunulması, e-ticaret pazarında müşteri deneyimini yeni bir seviyeye taşıyacak. Şimdilik test aşamasında olan özelliğin gelecekte tüm kullanıcıların hizmetine sunulması bekleniyor.

OzonYapay ZekâPazaryeriAlışverişTeknolojiler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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