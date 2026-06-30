Wildberries Pahalı Akıllı Telefonlar İçin IMEI Kontrol Sistemi Getiriyor

Rusya'nın en büyük pazaryeri olan Wildberries platformu, elektronik satışlarında güvenliği sağlamak ve alıcıları dolandırıcılıktan korumak amacıyla yeni bir düzenleme getiriyor. 1 Temmuz'dan itibaren şirketin tüm teslimat noktalarında (PVZ) pahalı akıllı telefonların IMEI kodlarının kontrol edildiği bir sistem devreye alınacak. Bu önlem, öncelikle cihazların değiştirilmesini veya sahte ürün teslimatını önlemeye hizmet ediyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Wildberries ve Russ birleşik şirketinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, yeni kural fiyatı 40 bin rubleden yüksek olan Apple ve Samsung akıllı telefonlar için geçerli olacak. IMEI (International Mobile Equipment Identity), her mobil cihaza üretici tarafından verilen 15 haneli benzersiz bir kimlik numarasıdır ve cihazın özgünlüğünü garanti eder. Bu numaraları karşılaştırarak alıcı, tam olarak sipariş ettiği orijinal ürünü aldığından emin olabilir.

Alıcılar İçin Yeni İmkanlar

Yeni düzenlemeye göre, müşteri siparişi teslim alma sürecinde nokta yöneticisinden akıllı telefonun IMEI kodunu kontrol etmesini isteme hakkına sahip olacak. Kontrol, ürün paketindeki numaranın cihazın dahili sistemindeki numara ile karşılaştırılmasıyla gerçekleştirilecek. Önemli olan nokta, akıllı telefonu aktive etmeden bile uluslararası kimlik numarasını belirleme imkanının bulunmasıdır.

Paketteki ve cihazdaki IMEI numaraları birbiriyle eşleşmezse, alıcı ürünü teslim almayı anında reddedebilir. Wildberries kurallarına göre, böyle bir durumda müşteri ürün paketini açmış olsa bile ürün iade alınır ve ücret alıcıya geri ödenir. Bu kural, pazaryerindeki satıcılar ve alıcılar arasındaki güveni güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

İade Sürecindeki Denetim

IMEI kodu kontrolü sadece ürün teslimatında değil, aynı zamanda iade sürecinde de zorunlu hale getiriliyor. Bu önlem satıcıları korumak için tasarlanmıştır. Bazı durumlarda kötü niyetli alıcıların orijinal cihazı alıp yerine arızalı veya eski bir modeli iade etmeye çalıştıkları gözlemlenmektedir. Artık bu tür dolandırıcılıkların önüne geçilecek.

Özbek kullanıcılar için de Wildberries platformunun aktif olarak geliştiği göz önüne alındığında, bu tür güvenlik önlemlerinin komşu Rusya pazarında uygulanması, gelecekte bölgesel hizmet kalitesine de olumlu yansıyabilir. Şu an için bu yenilik sadece Rusya topraklarındaki noktalar için geçerlidir, ancak şirket güvenlik standartlarını tüm bölgelerde aynı şekilde geliştirmeye devam etmektedir.

Uzmanlara göre, Apple ve Samsung gibi markaların pahalı modelleri sık sık dolandırıcıların hedefi oluyor. Ixbt.com verilerine göre, IMEI kontrolü gibi teknik çözümlerin pazaryerlerindeki ihtilaflı durumları yüzde 30-40 oranında azaltması bekleniyor. Bu da online ticaret devinin itibarını artırmaya hizmet edecektir.